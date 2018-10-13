HABER

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 13.10.2018 22:24 | Son Güncelleme

Sakarya'da konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Günümüzde 'parlayan nesne sendromu' yaşanıyor. Sürekli bir şeyleri parlatıp çocukları sosyal medyada oyalıyorlar" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Adapazarı'ndaki bir otelde düzenlediği 'Ortak Akıl Arama Konferansı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, 'parlayan nesne sendromu' yaşandığını ve çocukların sosyal medyada oyalandığını belirterek, "Çok fazla popüler eğitim akımları var. Geçenlerde kullandığım bir kavram vardı; 'parlayan nesne sendromu'. Günümüzde o kadar çok parlayan şey var ki sürekli bir şeyi parlatıyorlar, oraya bakıyorlar, buraya bakıyorlar. Çocukları sosyal medyada oyalıyorlar. Reklamlar hep aynı şeyi yapıyor ve ne parlatılıyorsa bizim dikkatimiz oraya yönleniyor. Bizim aslında biraz gözümüzü kapatmak, içimize dönmek ve içeriden dışarı bir harekete yönelmek, aşağıdan yukarı doğru harekete yönelmekle; gizem felsefesinde bir şey vardır, der ki, doğan her şeyin hareketi yukarıdan aşağıya doğru olur. Biz eğer bir akıl yürüteceksek aşağıdan yukarı doğru büyütmemiz gerekiyor. Bunları bir ön koşul olarak almamız lazım" dedi.

selcuk

Bakan Selçuk, Türkiye'nin dünyada eğitim konusunda önünü açmak için uğraşacaklarını kaydederek şunları söyledi:

"Tekillik çağı; dijital, fiziksel ve biyolojik olanın, üçünün aynı bedende buluşacağı çağdan söz ediliyor. Bu çağ bizim için elbette tedirgin edici. Bu elbette müjdeler de taşıyor içinde. Eğer biz eğitim sistemini OECD'nin söylediği gibi sadece akıl yürütüp eleştirel düşünmek gibi birkaç konu üzerinde tahmin etme becerisi yürütüp, bir ülkenin eğitim başarısını ölçersek çok sağlıklı bir ölçme yapmış olmayız. Bizim daha bütünsel bir değerlendirmeye ihtiyacımız var. Bizim bir gelecek tasavvurumuz olmak zorunda. Bunu beslemek için ne lazımsa bir fedakârlık yapmamız lazım. Böyle gelmiş böyle gider şeklinde bir bakış açısıyla Türkiye'nin geç kaldığı bir nokta yaşarız. Bizim Türkiye'nin eğitim sistemini yönetmek, Sakarya'nın eğitim sistemini yönetmek gibi bir problemimiz olmaz; bizim asıl derdimiz küresel rekabet etmek ve Türkiye'nin dünyada önünü açmak. Bir iddia sahibi olan Türkiye'ye dönüşmektir."

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından otelden ayrıldı.

PARTNERÜnlü yıldızdan 'yok artık' dedirten frikik!Ünlü yıldızdan 'yok artık' dedirten frikik!
Türkiye’nin en büyük "özel eğitim ve uygulama okulu" açılıyorTürkiye’nin en büyük "özel eğitim ve uygulama okulu" açılıyor
Kız çocukları için robotik atölyesi düzenledilerKız çocukları için robotik atölyesi düzenlediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ziya selçuk Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Donald Trump'tan Erdoğan'a rahip Brunson teşekkürü

Donald Trump'tan Erdoğan'a rahip Brunson teşekkürü

Ceren Hindistan'a 'müslüman mısın' diye sorulunca...

Ceren Hindistan'a 'müslüman mısın' diye sorulunca...

Hilal Cebeci ve Gökhan Özoğuz atışması!

Hilal Cebeci ve Gökhan Özoğuz atışması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DGS ek yerleştirme tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM 2018 dikey geçiş sınavı ek yerleştirme tercih tarihi nedir?

DGS ek yerleştirme tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM 2018 dikey geçiş sınavı ek yerleştirme tercih tarihi nedir?

2018 KPSS Ortaöğretim sınav soruları ve cevapları yayımlandı! Puan hesaplama nasıl yapılır, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 KPSS Ortaöğretim sınav soruları ve cevapları yayımlandı! Puan hesaplama nasıl yapılır, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta? Sınava girişte gerekli olan belgeler nelerdir?

2018 KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta? Sınava girişte gerekli olan belgeler nelerdir?

Dünya Öğretmenler günü mesajları! Türkiye'de öğretmenler günü ne zaman?

Dünya Öğretmenler günü mesajları! Türkiye'de öğretmenler günü ne zaman?

KYK 5. yedek yerleştirme sonuçları açıklandı! 2018 KYK burs başvurusu ne zaman?

KYK 5. yedek yerleştirme sonuçları açıklandı! 2018 KYK burs başvurusu ne zaman?

YDS sonuçları açıklandı! 2018 YDS sonbahar dönemi sonuç sorgulama sayfası açıldı!

YDS sonuçları açıklandı! 2018 YDS sonbahar dönemi sonuç sorgulama sayfası açıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.