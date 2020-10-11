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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan tüm öğretmenlere yarın için fidan dikme çağrısı

EĞİTİM HABERLERİ  | 11.10.2020 14:59 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm öğretmenlere yarın için fidan dikme çağrısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan tüm öğretmenlere yarın için fidan dikme çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarındaki öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenleri, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet etti.

Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Güzel ülkemizde, yanan ormanların hüznünü bir kez daha yaşıyoruz. Yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarımızdaki öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tamam ama söz verin ilerde söküp otel olmayacak
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