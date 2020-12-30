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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim ve öğretmenlerle ilgili aşı açıklaması

30.12.2020 11:27 | Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim ve öğretmenlerle ilgili aşı açıklaması

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitimle ilgili yeni açıklama geldi. Bakan Selçuk aşı konusunda ise, "Öğretmenlerimizin arzu etmeleri halinde aşılama sürecinin bir an önce başlaması konusunda Sağlık Bakanlığı ile temasımız sürüyor. Aşı takvimine bağlı olarak yaşlılar, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımızdan sonraki ekipte öğretmenlerin de yer alması noktasında ilkesel olarak müzakerelerimiz var." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim. Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik.

KARNELER NASIL VERİLECEK?

Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu.

Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir.

'SINAV YOK DİYEMEYİZ'

Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz."

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Öğretmenlerimizin arzu etmeleri halinde aşılama sürecinin bir an önce başlaması konusunda Sağlık Bakanlığı ile temasımız sürüyor. Aşı takvimine bağlı olarak yaşlılar, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımızdan sonraki ekipte öğretmenlerin de yer alması noktasında ilkesel olarak müzakerelerimiz var.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
siz oyle sanin, benim çocuğumun sınıfı 20 kişi İlk okul 2. sınıf uzaktan eğitim başladığından buyana derslere en fazla 3 öğrenci katılıyor. Herkesin elimde Telefon internette gidiyor. çocuklarını derse sokmuyor. evet lafla herşey güzel
Benim tahminimce şahsi fikrim önümüzdeki en geç 10 yıl içerisinde bütün eğitim sisteminin dijitale döneceği ve bütün okul ve üniversite binalarının depo yada başka bir şekilde kullanılacağı yönünde.
açıklamak için halkın nabzını görmelisiniz salgının seyrini değil.

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