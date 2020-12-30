Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim ve öğretmenlerle ilgili aşı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim. Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik.

KARNELER NASIL VERİLECEK?

Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu.

Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir.

'SINAV YOK DİYEMEYİZ'

Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz."

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Öğretmenlerimizin arzu etmeleri halinde aşılama sürecinin bir an önce başlaması konusunda Sağlık Bakanlığı ile temasımız sürüyor. Aşı takvimine bağlı olarak yaşlılar, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımızdan sonraki ekipte öğretmenlerin de yer alması noktasında ilkesel olarak müzakerelerimiz var.

