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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

EĞİTİM HABERLERİ  | 16.09.2018 17:02 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Selçuk mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve desteği ile yeni eğitim öğretim yılı boyunca eğitimde 2023 hedeflerimize ulaşmak adına hep birlikte azimle çalışacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamaları şöyle:

"Yeni bir eğitim-öğretim yılı başlıyor. Eğitime gönül veren herkesle beraber tarifi imkânsız bir heyecanın içindeyiz. Sevgi, umut ve işimizi en iyi şekilde yapma gayreti tüm eğitim-öğretim yılı boyunca kılavuzumuz olsun.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın dinamik ve özverili ailesi ülkemizin büyük hedeflerine ulaşma noktasında değişim ve dönüşümün lokomotifi konumundadır. Bu yüzden millî eğitim ailemizin her bir ferdi omuzlarında büyük sorumluluklar taşımaktadır. Milletimizin azim ve kararlılığı, bizlere duyulan güven, verilen destek en büyük güç kaynağımızdır.

'HEP BİRLİKTE AZİMLE ÇALIŞACAĞIZ'

Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve desteği ile yeni eğitim öğretim yılı boyunca eğitimde 2023 hedeflerimize ulaşmak adına hep birlikte azimle çalışacağız.

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Kıymetli Meslektaşlarım;

Sizler öğrencilerimizin hayat kapılarını açan anahtarlarsınız. Yavrularımıza siz rehberlik edecek, düşlediğimiz dünyaları inşa etmeleri için sizler onlara yardımcı olacaksınız. Sadece çocuklarımız değil, hepimiz sizlere emanetiz.

Sevgili Velilerimiz; Millî eğitim ailemizin aslî bir parçası olduğunuzu unutmayınız. Sabırla ve fedakârca büyüttüğümüz çocuklarımızı usanmadan dinleyelim. Onlara kulak verirsek, kendilerini ifade etmelerine fırsat tanırsak, emin olun ki her çocuğumuzun içindeki o muhteşem potansiyel ve kahraman canlanacaktır. Çocuklarımızı hep birlikte çalışarak, birbirimize güvenerek en iyi ve güzel şekilde yetiştirebiliriz.

Sevgili Öğrencilerim, Çocuklarım, Yavrularım;

Sizler için millî ve manevi değerlerine sahip çıkan, evrensel ile yerel değerleri harmanlamış, girişimci, vizyoner, dünyadaki gelişmeleri takip eden, bilime sevdalı, teknoloji üreten ve mutlu bireyler olabileceğiniz daha parlak bir gelecek hazırlamak bizim vazifemiz. Siz ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacaksınız. Bu yüzden hem kendinize, hem ailenize ve hem de milletimize karşı sorumluluklarınızı aşkla yerine getirmeniz sizden tek beklentimiz. Biz her daim yanınızdayız ve tek işimiz size hizmet etmektir.

Bu düşüncelerle çocuklarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize ve bütün eğitim camiamıza 2018- 2019 eğitim öğretim yılında sağlıklı, başarılı ve huzur dolu çalışmalar diliyorum."

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
RTE 16 yıldır lideriniz ama eğitimde yerlerdeyiz,o yüzden ufukta kara hiç görünmüyor!
Söylencek söz kalmadı gülüyorum sadece ağlanacak halimize
ziya başkan reisden popüler olmaya başlayınca açıklama geldi :-)
ilk defa umutluyuz:)
her gelen kendi sistemini getirdi hepside Recep Tayip Erdoğan dedi 16 yıl yazıklar olsun hergün en çok Allah diyen siz o yoldan bir o kadar da uzak olan siz en çok ağzınızdan düşmeyen siz de!!! inş Allah soracak
sen ilkönce ücretsiz verdiğin kitapları öğretmenlerine kullandıtmayı öğret onları kullanmayıp parayla aldırıyolar 900 lira tuttu 3. sınıf ders kitapları ayıp yahu.
Padişahı eklemeden olmaz, yalakalığa ayırdığınız zamanı işinize ayırsanız kimseye ihtiyacımız kalmaz.
Bu bakandan çok umudum vardı ama «BENCE SEN DE ŞİMDİ HERKES GİBİSİN»
Herifin desteği olursa bir elli yıl daha geriye gideriz, yalvarırım onu eğitim işine karıştırmayın, herkes bildiği işi yapsın
Aynı nakarat hep aynı aynı. Yarısı bayat aynı nakarat anlat anlat.
2023'te hiçbişi olmayacak milleti kandırmayın şimdi noluyor da 2023 diye boş boş vaad veriyorsunuz??? utanın
Böyle bakan mı olur yalakalık bakanlığı ettiler koca bakanlığı.
okullar açıldı eğitim başladı halen içi boş vaatler yapılan yeni bir icratan bahsedin
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