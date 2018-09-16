Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamaları şöyle:

"Yeni bir eğitim-öğretim yılı başlıyor. Eğitime gönül veren herkesle beraber tarifi imkânsız bir heyecanın içindeyiz. Sevgi, umut ve işimizi en iyi şekilde yapma gayreti tüm eğitim-öğretim yılı boyunca kılavuzumuz olsun.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın dinamik ve özverili ailesi ülkemizin büyük hedeflerine ulaşma noktasında değişim ve dönüşümün lokomotifi konumundadır. Bu yüzden millî eğitim ailemizin her bir ferdi omuzlarında büyük sorumluluklar taşımaktadır. Milletimizin azim ve kararlılığı, bizlere duyulan güven, verilen destek en büyük güç kaynağımızdır.

'HEP BİRLİKTE AZİMLE ÇALIŞACAĞIZ'

Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve desteği ile yeni eğitim öğretim yılı boyunca eğitimde 2023 hedeflerimize ulaşmak adına hep birlikte azimle çalışacağız.

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Kıymetli Meslektaşlarım;

Sizler öğrencilerimizin hayat kapılarını açan anahtarlarsınız. Yavrularımıza siz rehberlik edecek, düşlediğimiz dünyaları inşa etmeleri için sizler onlara yardımcı olacaksınız. Sadece çocuklarımız değil, hepimiz sizlere emanetiz.