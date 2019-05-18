Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

İşte Bakan Selçuk’un sözlerinden satır başları:

Acele etmiyoruz. Acele edersek çözümlerimiz daha sonra problem olur.

Sınıfta öğretmenleri güçlendirmeden bu tasarımın hayata geçmesi mümkün değil. Bu konuyla ilgili çalışmalar var.

Çocuklarımızı 2035'lere hazırlıyoruz. Zamanın ruhuna uymak zorundayız.

2040'lara doğru inanılmaz bir çağ geliyor. Vücudumuzda nano-robotların dolaştığı bir çağa doğru gidiyoruz.

DERS SAYILARI AZALIYOR

sınıfta 15-16 olan ders sayısı 8'e, 10. sınıfta 9'a düşecek. 11. sınıfta 12-15 olan ders sayısı 9'a, 12. sınıfta 7'ye düşecek.

Soru çözmek ayrı bir şey sorun çözmek ayrı bir şey. Belli şablonları belirleyerek soru çözebilirler ama bunu çözerken neden böyle davranıldığını anlamakta zorlanabilirler. Bir çocuğun soru ile sorunu ayırt etmesi şart.

Çocuklar topluma fayda çalışmalarında da bulunmalılar. Biz çift kanatlı bir çocuk istiyoruz. Maddi ve maneviyi birlikte kuşatan biri olmasını önemsiyoruz.

Lise son sınıfta dahi 'Ben hangi mesleği seçsem?' sorusu karşımıza çıkıyor. Bu çözülür mü? Tabii ki evet. Çocuk 11. sınıfta bile farklı bir alana geçebilmeli, yeteneğine göre dersler yönlendirilmeli. Biz bu çocuğun yeteneğini ve kişiliğini ölçeceğiz. Kariyer yönetimi, atölyelerdeki binlerce denemelerden sonra neye yeteneğini olduğunun testlerle ölçülmesi açısından çok önemli.

'Eğitim sistemi neden değişmiyor, değişince neden değişiyor?' soruları ortaya çıkıyor. Hangi şeyi neden yaptığımızı bilerek yapıyoruz ve bu bizi güçlendiriyor. Deniliyor ki 'Neden hemen yapılmıyor?' Yapmayız. Öğretmen eğitimleri olmadan bu olmaz.

İLK YÜKSEKÖĞRETİM SINAVI 2024'TE

Yeni sistemin ilk yükseköğretim sınavı 2024 yılında olacak.

