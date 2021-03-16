Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması: Tablo vererek duyurdu

15 Şubat'ta başlayarak, 1 Mart'ta hız kazanan kademeli yüz yüze eğitimin ardından yeni hedefin okulların tamamen açık kaldığı, güvenli bir ortam olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, sorumluluğun herkese ait olduğunu kaydetti. Bakan Selçuk, birçok dünya ülkesinde okulların tamamen açık olduğunu aktararak, dünyayla birlikte çocukların eğitimde benzer süreçlerden geçtiğini anımsattı.

Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması

BAKAN SELÇUK’TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI: Twitter hesabından yüz yüze eğitim açıklamasında bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünyadaki eğitimin son durumuna ilişkin bir tablo paylaştı. Vaka sayılarına göre okulların açık olduğu bir grafik çizimine yer veren Bakan Selçuk, grafikte Türkiye'de okulların kısmen açık olduğunu vurguladı. Bakan Selçuk, İspanya, Fransa, Avustralya, Belçika, Rusya, Japonya, Ukrayna ve Finlandiya’da okulların tamamen açık olduğu bilgisini paylaştı…

Konu ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Selçuk, salgını tüm dünyayla beraber Türkiye’nin de yaşadığına dikkati çekerek, dünya çocuklarının eğitimde benzer süreçlerden geçtiğini vurguladı. Dünyayı yakından takip ettiklerini belirten Selçuk, okulların tamamen açık ve çocukların güvenle eğitime devam edebilmelerini hedeflediklerini anlatarak, ‘’Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde" dedi.

Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor. Bununla birlikte salgın dolayısıyla hâlâ yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum:Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun." dedi

İşte Bakan Selçuk'un paylaştığı tablo:

Geçtiğimiz günlerde yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yapan Bakan Selçuk, okulların 2 Temmuz’a kadar açık olacağını duyurmuştu. Yaz ayları boyunca okulların açık kalmaya devam edeceği bilgisini paylaşan Bakan Selçuk, isteyen öğrencilerin okullara gidebileceğini söylemişti.