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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması: İşte yeni sınav tarihi!

02.03.2021 13:18 | Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması: İşte yeni sınav tarihi!

Şubat ayında Covid – 19 tedbirleri sebebiyle online eğitimi EBA üzerinden sürdüren bütün ortaöğretim kurumlarında sınavların yüz yüze yapılacağı haber verilmişti. 1 Mart’ta lise sınavlarının yüz yüze başlaması düşünülüyordu ancak bu karar 1 Mart 2021 tarihinde yapılacak kabine toplantısının sonrasına ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yüz yüze sınav açıklaması: İşte yeni sınav tarihi…

Türkiye sınırları içerisindeki bütün lise öğrencileri liselerde yapılacak sınavların yüz yüze olması ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Şubat ayında 1 Mart’ta başlayacağı ön görülen lise sınavları için MEB yeni bir açıklama yaptı. Liselerde ilk dönem gerçekleştirilemeyen yüz yüze sınavlar 8 Mart 2021 tarihinden itibaren gerçekleştirilmeye başlanacak.

LİSELERDE YÜZ YÜZE SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerdeki yüz yüze sınavlar için 8 Mart tarihini gösterdi. Yerinde karar uygulamasının da liselerde yapılacak yüz yüze sınavlar için oldukça önemli olduğunu belirten Selçuk, yerinde karar uygulaması ile her hafta illerin risk grubunun güncelleneceğini ve bu güncellemeler sonucunda il hıfzıssıha kurulunun güncellenmiş risk gruplarındaki okulların açılıp kapanmasına karar verebileceğini belirtti.

LİSELERDE SINAV TARİHLERİ BELİRLENDİ

Liselerde uygulanacak yüz yüze sınavların netleşmesi için kabine toplantısının yapılması bekleniyordu. Dün yapılan kabine toplantısı sonrasında bazı kararlar netleşti. Liselerdeki yüz yüze sınavlar tamamiyle yerinde karar uygulamasına göre yapılacak. İl hıfzıssıha kurulu tarafından uygun görüldüğü taktirde okullar açılıp sınavlar yapılacak. Aksi halde sınavlar uygun bir tarihe kadar ertelenecek. Bu planlama 8 mart itibari ile düzenlenmeye başlayacak.

OKULLAR TEKRAR KAPANABİLİR Mİ?

EBA üzerinden devam eden online eğitimler bazı öğrenciler için oldukça verimli geçerken bazı öğrenciler bir an önce yüz yüze eğitime geçmek istiyor. Bu karar artık valiliklere ve il hıfzıssıha kurullarına kalmış durumda. Okullarda yüz yüze sınavların yapılması, okullara gidilmesi gibi konular il hıfzıssıha kurulu tarafından değerlendirilecek.
Çok yüksek riskli illerdeki okullarda sınavlar ileri bir tarihe ertelenirken yüksek, orta ve düşük riskli illerde yüz yüze sınavların 8 mart itibari ile başlaması mümkün olacak. risk haritası belirli aralıklarla güncellenecek ve bu güncellenme sonucunda okulların gidişatı ile ilgili değişiklikler yapılabilecek.

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eba koronavirüs (Covid-19) Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı yüz yüze eğitim

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