Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti

Selçuk, uzaktan eğitim kapsamında yarın TRT-EBA TV ekranlarında yayımlanacak ilk ders için kamera karşısına geçti. Çekimlerin kamera arkası görüntüleri ve Bakan Selçuk'la yapılan röportaja ilişkin video "basinmus.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı. Ziya Selçuk, burada, bütün dünya gibi Türkiye'nin de zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek eğitimin de bu sürecin parçası olduğunu ifade etti. Bakanlığın, evde eğitim süreçlerine ilişkin çalışmaları bulunduğunu dile getiren Selçuk, bu kapsamda TRT ile iş birliği yaparak uzaktan eğitimi hayata geçirdiklerini söyledi. Yüzlerce gönüllü öğretmen ve teknisyenin uzaktan eğitimin hayata geçmesi için çaba gösterdiğine işaret eden Selçuk, "Bizim MEB olarak temel amacımız, okullarda yapılan birçok faaliyetin elbette tümüyle aynı şekilde evde yapılması değil. Bizim temel amacımız çocuklarımızın eğitimden kopmaması, okullarından, sınıflarından, derslerinden soğumamaları." diye konuştu. Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili bütün dünyada çalışmalar bulunduğunu, Bakanlığın da haftalardır bu konuda çalıştığını, İstanbul'da 5, Ankara'da 3 stüdyoda derslere ilişkin çekim yapıldığını anlattı.

Çocukların derslerdeki kazanımları ne şekilde alacaklarına dair ayrıntılı çalışmalar yapıldığını ifade eden Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) internet altyapısında yüz binlerce video, animasyon, soru ve ders anlatımları bulunduğunu söyledi. "BU YENİ BİR DENEYİM BUNU HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ" Öğrencilerin, öğretmenlerinin rehberliğinde bunlardan faydalanmaları için gereken hazırlığı yaptıklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti: "Bu süreçte bazı zorluklarımız olabilir, bazı aksaklıklar olabilir çünkü dünyada uzaktan eğitimi bütün öğrencileri için aynı anda yapabilen bir ülke yok ama Türkiye bu konuda öncülük ediyor. Biliyorsunuz 3 HD, 3 SD kanalımız var. Bunun nedeni Türkiye'deki tüm televizyonları kapsayabilmek ve bu kapsam dahilinde de her öğrencimizin erişebilmesini mümkün kılmak. Eğer bir çocuğumuz bir dersi kaçırırsa ya da izlemeyi unutursa veya başka bir sebep olursa bunun tekrar yayını var. Daha sonra eğer gerekirse EBA'dan da internetten de konu tekrarlarını, soru çözümlerini, öğretmenlerle iletişimlerini hayata geçirebilirler. Bu bizim için de bütün ülke için de yeni bir deneyim, bunu hep birlikte yapacağız, hep birlikte başaracağız."