HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 'Ben de görsem keşke' çağrısına çocuklar böyle karşılık verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 'Ben de görsem keşke' çağrısına çocuklar böyle karşılık verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 15:13 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sosyal medya hesabı üzerinden, “Bana ağaçlara sarılan çocuk fotoğrafları gönderip etiketleseniz de, ben de görsem keşke” çağrısına İstanbul’da çocuklar arkadaşları yerine ağaçlara sarılarak karşılık verdi. 40 gün sonra gönüllerince eğlenen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Yeni tipkorona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarında azalma olmasıyla normal hayata dönüş yavaş yavaş başlıyor. Kontrollü normalleşme planına çerçevesinde bugün 0-14 yaş arası, saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında minikler dışarıya çıktı. Parkın bahçenin tadını çıkaran minikler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da sözünü dinleyerek kendilerini doğaya bıraktı. Evlerine en yakın parklara aileleri ile giden çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Uzun süredir boş kalan parklar ise eski cıvıl cıvıl görüntüsüne kavuşurken minikler parkları çok özlediğini söyledi.

Bisikletleri ile gelen bazı çocuklar ise doyasıya güzel havanın tadını çıkardı. Evde kaldıkları süre boyunca ev ödevlerini yaptıklarını, bilgisayar oyunu oynadıklarını ifade eden minikler arkadaşları ile dışarıda oyun oynamaktan daha çok zevk aldıklarını belirtti. Öte yandan çoğu miniğin maskeli olduğu gözlemlenirken havadan çekilen görüntülerde Kısıklı Millet Parkı’nda özlenen eski kalabalık halini aratmadığı görüntülendi.

BAKAN SELÇUK'UN ÇAĞRISINA MİNİKLER UYDU

Öte yandan minik yürekler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısını da karşılıksız bırakmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabında “Saat 11:00, çocukların en yakın arkadaşlarına, yani tabiata sarılma zamanı. Bana ağaçlara sarılan çocuk fotoğrafları gönderip etkileseniz de, ben de görsem keşke” çağrısında bulunmuştu. Çağrıya uyan minikler parklarda bulunan ağaçlara sarıldı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dikkat çeken uyarı! Artık serinlemek isterken bir kez daha düşüneceğiz Dikkat çeken uyarı! Artık serinlemek isterken bir kez daha düşüneceğiz
Tüm Türkiye'de 15.00'da sona erdi!Tüm Türkiye'de 15.00'da sona erdi!
Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!
1/

En Çok Okunan Haberler

Van'da koronavirüs vaka sayısı arttı, sebebini Vali açıkladı

Van'da koronavirüs vaka sayısı arttı, sebebini Vali açıkladı

Bomba Survivor itirafı! 'Felaketti...'

Bomba Survivor itirafı! 'Felaketti...'

9 ilde korkutan korona rakamları! Vaka sayıları alarm veriyor

9 ilde korkutan korona rakamları! Vaka sayıları alarm veriyor

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

Dekan'ın skandal sözlerine sert tepki! 'Benim yüzümle...'

Dekan'ın skandal sözlerine sert tepki! 'Benim yüzümle...'

'Haziran ayında bir müjdemiz olacak'

'Haziran ayında bir müjdemiz olacak'

İlginizi Çekebilir

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

İstanbul'da AVM'ye giriş kuyruğu!

İstanbul'da AVM'ye giriş kuyruğu!

Marketler kaça kadar açık?

Marketler kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'nden sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama! Kimler muaf olacak?

İstanbul Valiliği'nden kısıtlamayla ilgili açıklama!

Orhan Acar kimdir? Orhan Acar ne dedi, neden istifa etti?

Orhan Acar kimdir?

14 yaş ve altı çocukların sokağa çıkma izni sona erdi

Tüm Türkiye'de 15.00'da sona erdi!

Yasağı ihlal eden 84 yaşındaki sürücü, kamyonetiyle trafiği karıştırdı

84 yaşındaki adam trafiği birbirine kattı

Koronavirüsün bulaşma oranının 1'in altına inmesi ne anlama geliyor?

Bulaşma oranının 1'in altına inmesi ne anlama geliyor?

AYM kararını verdi: 28 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin o kuralı iptal

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin o kuralı iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.