Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 'Ben de görsem keşke' çağrısına çocuklar böyle karşılık verdi

Yeni tipkorona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarında azalma olmasıyla normal hayata dönüş yavaş yavaş başlıyor. Kontrollü normalleşme planına çerçevesinde bugün 0-14 yaş arası, saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında minikler dışarıya çıktı. Parkın bahçenin tadını çıkaran minikler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da sözünü dinleyerek kendilerini doğaya bıraktı. Evlerine en yakın parklara aileleri ile giden çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Uzun süredir boş kalan parklar ise eski cıvıl cıvıl görüntüsüne kavuşurken minikler parkları çok özlediğini söyledi.

Bisikletleri ile gelen bazı çocuklar ise doyasıya güzel havanın tadını çıkardı. Evde kaldıkları süre boyunca ev ödevlerini yaptıklarını, bilgisayar oyunu oynadıklarını ifade eden minikler arkadaşları ile dışarıda oyun oynamaktan daha çok zevk aldıklarını belirtti. Öte yandan çoğu miniğin maskeli olduğu gözlemlenirken havadan çekilen görüntülerde Kısıklı Millet Parkı’nda özlenen eski kalabalık halini aratmadığı görüntülendi.