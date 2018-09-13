Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'istifa' iddiası gündem yaratmıştı... Dikkat çeken ziyaret!

Karma eğitim konusunda yapılan yeni düzenlemeye ilişkin "Karma eğitim kaldırılacak mı?" tartışması sürerken, BirGün gazetesi yazarı ve Eleştirel Pedagoji dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ünal Özmen, çarpıcı bir iddiada bulundu. Ziya Selçuk'la birlikte geçmişte Talim Terbiye Kurulu'nda birlikte görev yaptıklarını söyleyen Özmen, "Pazar günü 'Eğitim 2018 Buluşma' toplantısı vardı. Medyada çok fazla yer almadı ama orada Ziya Hoca 'Önümüzdeki günlerde zorunlu eğitimi de tartışacağız. Eğitim ve zorunlu kelimesini yan yana getirenlere durun demek için buradayız' dedi" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Bakan Selçuk ile öğretmen yetiştirme ve lise eğitimi düzeyi konularında fikir alışverişinde bulunduklarını bildiren Saraç, görüşmelerin bundan sonra periyodik olarak devam edeceğini kaydetti.

Özmen, şöyle devam etti: "Dünyanın her yerinde zorunlu eğitime karşı olanlar muhafazakarlardır, dincilerdir. Zorunlu eğitim çocuğa ileride içine katılacağı topluma ilişkin bilgiler vermek içindir. Bu eğitimin dışında kalan insanların toplumun diğer kesimiyle uyumlu bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için bilgi edinebileceği, beceri kazanabileceği, deneyim yaşayabileceği başka yer yoktur."

'ZİYA HOCA BİLEREK SÖYLEDİ'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un sözlerinin zorunlu eğitimi kaldırmak maksadına geldiği konusunda iddialı olan Özmen, şöyle konuştu:

"Bu tartışma başlayacak. Ziya Hoca bunu bilerek söyledi. Dikkat ederseniz 1 hafta önce de müfredatta Atatürkçülüğe yer verilmesi, milli bayramların okullarda kutlanması gibi bir tartışma oldu. En azından yerel seçimlere kadar Ziya Selçuk'un bu tür çıkışları olacak. Ben kendisiyle bakan olmadan 2 ay kadar önce sohbet ettim. Orada fikir birliği içinde ayrıldık. Ama politikacı olunca başka bir şey oluyor."

'SİYASET TARAFINDAN TESLİM ALINMIŞ GİBİ'

Ziya Selçuk'un modern eğitim yanlısı olduğunu da sözlerine ekleyen Özmen, "İslamcı değil, liberal birisi. Eğitime dahi fikirleri olan, ters düştüğüm yerleri olsa bile modern eğitimin içinde düşünen birisi. Bu tür çıkışlara prim vermemesi gereken bir anlayışı olduğunu düşünüyordum. Şimdi siyaset tarafından teslim alınmış gibi. Belki spekülatif olabilir ama istifası cebinde gezdiği gibi laflar duyuyorum" dedi.

