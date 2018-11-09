HABER

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 16:38 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’ne ve müzenin yer aldığı Tarihi Kayseri Lisesi binasına hayran kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bakan Selçuk’a müzeyle ilgili bilgiler verdi. Bakan Selçuk, öğrenciler tarafından Kayseri Lisesi marşıyla karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve bürokratlarla birlikte geldi.

Taş Mektep olarak da bilinen Tarihi Kayseri Lisesi binasından çok etkilenen Bakan Selçuk, daha sonra müzeyi gezdi. Bakan Selçuk’a müzeyle ilgili bilgiler verildi. Milli Mücadele Müzesi’ni çok beğenen Bakan Ziya Selçuk beraberindekilerle ilk meclisi simgeleyen kürsüde poz verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Milli Eğitim Bakanı Selçuk’a müzede yapılan eğitim çalışmalarından da bahsetti. Bu kapsamda çocuklara verilen atölye çalışmaları takip edildi. Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Selçuk, onlara çeşitli hediyeler verdi.

KAYSERİ LİSESİ MARŞIYLA KARŞILANDI

Bakan Ziya Selçuk, müzenin eğitim müzesi kısmını da ziyaret etti ve örnek sınıfı gezdi. Başkan Mustafa Çelik, eğitim müzesi bölümünde yer alan eşyalar hakkında bilgiler verdi.
Kayseri Lisesinde anlamlı karşılama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’ni gezdikten sonra Kayseri Lisesi’ni ziyaret etti. Bakan Selçuk, öğrenciler tarafından Kayseri Lisesi marşıyla karşılandı.

Kayseri Lisesi Marşı’nı dinleyen Bakan Selçuk, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Bakan Selçuk’a çiçek veren öğrenciler bir dönem tüm öğrencilerini şehit veren okulun mezun veremediğini anlatan tabloyu da takdim ettiler.

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Anıtkabir'e gelmek için 500 kilometre pedal çevirdilerAnıtkabir'e gelmek için 500 kilometre pedal çevirdiler
Arnavutköy'de patlayan su borusu merakıArnavutköy'de patlayan su borusu merakı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı ziya selçuk Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Kayseri

En Çok Okunan Haberler

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Okuyucu Yorumları 12 yorum
YOKTAN VAR OLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE ONUN KURUCUSU ATATÜRK'E SAYGI DUYMAYAN ZİHNİYET TOPLULUĞUNA BEN SAYGI DUYAMAM.
ula bu gözlüklü balina ciğeri mı yemiş. herkes kıyam vaziyetinde yada esas duruşta adam elleri cebinde. bak sen bilmez tanımazsın bunları yarın işinden gücünden ederler ona göre.
@mtngl27 öğretmenlik mesleğini kavrayamamış saygısız bir birey
Öğrencilerin yanındaki eşofmanlı ve kravatlı sakallılar öğretmen mi? Kılık kıyafet yönetmeliği değişmedi ama, BAKAN böyle sakallı öğretmenler tarafından mı karşılanıyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrasından "10 Kasım Özel Konseri"

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrasından "10 Kasım Özel Konseri"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi

Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde AVM'de yangın!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde AVM'de yangın!

AK Parti'li Karaaslan'dan 10 Kasım mesajı

AK Parti'li Karaaslan'dan 10 Kasım mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.