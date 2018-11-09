Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve bürokratlarla birlikte geldi.

Taş Mektep olarak da bilinen Tarihi Kayseri Lisesi binasından çok etkilenen Bakan Selçuk, daha sonra müzeyi gezdi. Bakan Selçuk’a müzeyle ilgili bilgiler verildi. Milli Mücadele Müzesi’ni çok beğenen Bakan Ziya Selçuk beraberindekilerle ilk meclisi simgeleyen kürsüde poz verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Milli Eğitim Bakanı Selçuk’a müzede yapılan eğitim çalışmalarından da bahsetti. Bu kapsamda çocuklara verilen atölye çalışmaları takip edildi. Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Selçuk, onlara çeşitli hediyeler verdi.

KAYSERİ LİSESİ MARŞIYLA KARŞILANDI

Bakan Ziya Selçuk, müzenin eğitim müzesi kısmını da ziyaret etti ve örnek sınıfı gezdi. Başkan Mustafa Çelik, eğitim müzesi bölümünde yer alan eşyalar hakkında bilgiler verdi.

Kayseri Lisesinde anlamlı karşılama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’ni gezdikten sonra Kayseri Lisesi’ni ziyaret etti. Bakan Selçuk, öğrenciler tarafından Kayseri Lisesi marşıyla karşılandı.

Kayseri Lisesi Marşı’nı dinleyen Bakan Selçuk, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Bakan Selçuk’a çiçek veren öğrenciler bir dönem tüm öğrencilerini şehit veren okulun mezun veremediğini anlatan tabloyu da takdim ettiler.

