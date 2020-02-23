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  4. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Yarın Elazığ'da okul zili çalacak. Velilerimiz bilsinler ki öğrencilerimizin ilişkilendirildiği tüm okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitim uygulamasına geçilmiştir."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Yarın Elazığ'da okul zili çalacak. Velilerimiz bilsinler ki öğrencilerimizin ilişkilendirildiği tüm okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitim uygulamasına geçilmiştir."

ELAZIĞ HABERLERİ  | 23.02.2020 12:51 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Yarın Elazığ'da okul zili çalacak. Velilerimiz bilsinler ki öğrencilerimizin ilişkilendirildiği tüm okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitim uygulamasına geçilmiştir."


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Elazığ Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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Doğu Eczanesi
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Makfire Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Sarıçiçek Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Karakocan
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