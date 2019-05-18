Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Yeni ortaöğretim modeli) Çok yüksek bir katılımla hazırladık bunu. Öğretmenlerimize, çocuklarımıza, gençlerimize sorduk. Bu Türkiye'nin 2030-2040'larda, 2053'te nasıl bir fotoğrafa ihtiyacı olduğuyla ilgili bir mesele."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Yeni ortaöğretim modeli) Çok yüksek bir katılımla hazırladık bunu. Öğretmenlerimize, çocuklarımıza, gençlerimize sorduk. Bu Türkiye'nin 2030-2040'larda, 2053'te nasıl bir fotoğrafa ihtiyacı olduğuyla ilgili bir mesele."
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