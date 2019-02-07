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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerekiyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 13:16 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslek okulları ile alakalı konuşarak, “Bizim meslek okullarımızın, sanayi toplumunun gerektirdiği daha mekanik ve orta ölçekli bir teknoloji ile yürümesinin mümkün olmadığını, yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerektiğini gösteriyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerekiyor”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslek okulları ile alakalı konuşarak, “Bizim meslek okullarımızın, sanayi toplumunun gerektirdiği daha mekanik ve orta ölçekli bir teknoloji ile yürümesinin mümkün olmadığını, yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerektiğini gösteriyor. Bu hikayeyi hep birlikte yazacağız” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi programlarda bulunmak üzere Bursa’ya geldi. İlk olarak Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret eden Selçuk, daha sonra Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ‘Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği’ protokolü imza törenine katıldı. Şimdiye kadar çok güzel işler yapıldığını dile getiren Selçuk, “Eğitimde sürekli olumsuz bir bakışının doğru olmadığını düşünüyorum. Türkiye’nin eğitim sistemi sıfır noktasında, hiçbir şey yapılmıyor, hiçbir şey başarılamıyor, bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Türkiye bir çok iş yaptı. 1, 2, 3 diye yapılan işlerin üzerine biz 4, 5, 6 diyoruz. Sadece Türkiye’nin kendi içerisinde memnun bulmasını yeterli bulmuyoruz. Biz, Türkiye’nin küresel rekabete hazır olup, olmadığını temel ölçüt olarak ele almak istiyoruz. Ekip arkadaşlarımızla beraber mesleki ve teknik eğitime zamanın ruhuna uygun, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte yeni bir mantalite ile bakmaya gayret ediyoruz” açıklamasını yaptı.

“Hikayeyi hep birlikte yazacağız”
Bir adım attıklarında insanların koşar adım kendilerine geldiğini dile getiren Selçuk, “Mesleki ve teknik eğitimdeki taleplere inanın yetişemiyoruz. Önümüzdeki süreçte bizde yeni modelde okullar kurmak istiyoruz. Bizde destek olmak istiyoruz. Çok büyük bir talep var. Bu talebin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Bizim meslek okullarımızın, sanayi toplumunun gerektirdiği daha mekanik ve orta ölçekli bir teknoloji ile yürümesinin mümkün olmadığını, bizim yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerektiğini gösteriyor. Bu hikayeyi hep birlikte yazacağız. Bizim burada yapacağımız iş birliği Türkiye’nin diğer şehirlerine de örnek olmamız söz konusu. Bursa üretim, ihracat, mesleki teknik eğitim konusunda en önde gelen şehrimiz. Bizim buradan Türkiye’ye bir güneş yaymamız lazım” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerekiyor”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerekiyor”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerekiyor”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerekiyor”

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