Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan deprem bölgesinde telafi eğitimi açıklaması

Bakan Selçuk, çeşitli programlara katılmak için geldiği Karaman'da valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Selçuk, burada yaptığı açıklamada, Karaman'ın eğitim meseleleri üzerine değerlendirmelerde bulunmak için ziyarette bulunduğunu söyledi.

Kentteki eğitim seviyesini yükseltme gayretinde olduklarını belirten Selçuk, "Ankara'da, Karaman'la ilgili her türlü ihtiyaçlar, plan ve projeler konusunda sayın vekillerimizle görüşüp, konuşuyoruz. Bugün de bunu daha yakından, çalışma gruplarıyla birlikte ele alma fırsatımız olacak. Çalışmanın, Karaman için yararlı olacağı kanaatindeyim." diye konuştu.

Elazığ merkezli depremin ardından deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Selçuk, bölgedeki okulların tamamını depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak üzere seferber ettiklerini hatırlattı.

Yaklaşık 46 bin vatandaşa barınma imkanı sağladıklarını dile getiren Selçuk, "500 gönüllü öğretmenimiz bölgede her türlü desteği sağlıyor. 15 bin civarında da psiko sosyal destek verdiğimiz vatandaşımız ve çocuklarımız var." ifadesini kullandı.