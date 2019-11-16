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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk Erzurum’da eğitim müzesi açılışı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 12:42 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk, Erzurum Lisesi ve Erzurum Eğitim Müzesinin açılış törenine katıldı.Erzurum’da bazı okullara yönelik ziyaretler gerçekleştiren Selçuk, tarihi Erzurum Lisesi’nde oluşturulan Eğitim Müzesinin açılışını gerçekleştirdi.Beraberinde Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in esi Nebahat Özer, sanatçı Aylin Şengün Taşçı ile birlikte Erzurum Lisesine gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk’u burada İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Erzurum Lisesi Müdür Başyardımcısı Sebile Alkır karşıladı.Eğitim Müzesinin açılış kurdelesini kesen Rana Selçuk daha sonra müzeyi gezdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk, Erzurum Lisesi ve Erzurum Eğitim Müzesinin açılış törenine katıldı.
Erzurum’da bazı okullara yönelik ziyaretler gerçekleştiren Selçuk, tarihi Erzurum Lisesi’nde oluşturulan Eğitim Müzesinin açılışını gerçekleştirdi.
Beraberinde Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in esi Nebahat Özer, sanatçı Aylin Şengün Taşçı ile birlikte Erzurum Lisesine gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk’u burada İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Erzurum Lisesi Müdür Başyardımcısı Sebile Alkır karşıladı.
Eğitim Müzesinin açılış kurdelesini kesen Rana Selçuk daha sonra müzeyi gezdi. Müze hakkında Bakan Selçuk’un eşi Rana Selçuk’a bilgi veren okulun müdür başyardımcısı Sebile Alkır, müzede yer alan eserleri tek tek tanıttı.

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