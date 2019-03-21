- Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen atamasının branş dağılımını internet sisteminden yayımladı.

IHAAW181307-EGT\/21-03-2019 \n- Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131, 20 bin \u00f6\u011fretmen atamas\u0131n\u0131n bran\u015f da\u011f\u0131l\u0131m\u0131n\u0131 internet sisteminden yay\u0131mlad\u0131. \n21.03.2019 18:13:07 TSI\nNNNN Bilimin son bulu\u015fu: Kokuyla tedavi! Cinselli\u011fi bile etkiliyormu\u015fMehmet \u00d6zhaseki, Polatl\u0131\u2019da MHP ile ortak miting d\u00fczenlediBakan Kurum: TOK\u0130 ile yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z indirim kampanyas\u0131 bug\u00fcn ba\u015fl\u0131yor (2)
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