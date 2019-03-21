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Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen atamasının branş dağılımını internet sisteminden yayımladı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 18:19 | Son Güncelleme

IHAAW181307-EGT/21-03-2019 - Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen atamasının branş dağılımını internet sisteminden yayımladı. 21.03.2019 18:13:07 TSI NNNN

IHAAW181307-EGT/21-03-2019

- Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen atamasının branş dağılımını internet sisteminden yayımladı.

21.03.2019 18:13:07 TSI
NNNN

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