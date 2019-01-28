Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Özel öğretim kursları kapatılıyor

Açıklamada, "Veli ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapmamaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ücretsiz kursların okul ve halk eğitim merkezlerinde verileceğinin belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezunlara halk eğitimi merkezlerinde ücretsiz kurslar verilmeye devam edilecek."

