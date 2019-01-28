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Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Özel öğretim kursları kapatılıyor

EĞİTİM HABERLERİ  | 28.01.2019 22:31 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Özel öğretim kursları kapatılıyor

Açıklamada, "Veli ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapmamaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ücretsiz kursların okul ve halk eğitim merkezlerinde verileceğinin belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezunlara halk eğitimi merkezlerinde ücretsiz kurslar verilmeye devam edilecek."

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Anahtar Kelimeler:
Milli eğitim Bakanlığı özel öğretim kursları

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Velilerde dersane parası ödemek istemiyor, ancak parası olan özel ders alabiliyor. İmkanları sınırlı olanlar ne yapacak. Eğitimde temel ilke eşit eğitim ve fırsat eşitliği olmalı
eğitim kalitesi çok iyi de özel kurslar bu yüzden kapatılıyor, yanlış anlaşılma olmasın lütfen
çok haklılar boşa para beriyoruz reis en doğrusunu yapar
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