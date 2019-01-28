Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Özel öğretim kursları kapatılıyor

Açıklamada, "Veli ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapmamaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Ücretsiz kursların okul ve halk eğitim merkezlerinde verileceğinin belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:
"Örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezunlara halk eğitimi merkezlerinde ücretsiz kurslar verilmeye devam edilecek."
Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı
Valilik açıkladı! Acı haber geldi: Ölü ve yaralılar var
Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 3 yorum