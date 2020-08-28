HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: 20 bin öğretmen ataması için tercih başvuruları açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: 20 bin öğretmen ataması için tercih başvuruları açıldı

EĞİTİM HABERLERİ  | 28.08.2020 19:25 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin öğretmen ataması için tercih başvurularının açıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: 20 bin öğretmen ataması için tercih başvuruları açıldı

Buna göre, adaylar, kurum tercihlerini 28 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden yapabilecekler.

Sonuçlar, 1 Eylül 2020 tarihinde yine http://turkiye.gov.tr’den açıklanacak.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Önce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadıÖnce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması!Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması!
Bir ilde daha düğünlere kısıtlama! Düğünlere yasak getirildi mi?Bir ilde daha düğünlere kısıtlama! Düğünlere yasak getirildi mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Uzmanı uyardı: 92 yılın rekoru kırılacak
Uzmanı uyardı: 92 yılın rekoru kırılacak
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması!
Eski haline dönmeye çalışıyor! Paylaşımı olay oldu
Eski haline dönmeye çalışıyor! Paylaşımı olay oldu
Acun Ilıcalı F.Bahçeli yıldızı transfer ediyor
Acun Ilıcalı F.Bahçeli yıldızı transfer ediyor
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Almanya'dan flaş Yunanistan açıklaması
Almanya'dan flaş Yunanistan açıklaması
İlginizi Çekebilir
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
Üniversiteler Eylül'de açılacak mı?
Üniversiteler Eylül'de açılacak mı?
Tercih sonuçları açıklandı!
Tercih sonuçları açıklandı!
Açıköğretim Psikoloji bölümü kapanacak mı?
Açıköğretim Psikoloji bölümü kapanacak mı?
MEB öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır?
MEB öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MEB açıkladı! Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Son dakika Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması!
YKS ek tercihler ne zaman 2020? YKS boş kontenjanlar listesi 2020 ve taban puanları!
YKS ek tercihler ne zaman 2020? YKS boş kontenjanlar listesi!
2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı? Bursluluk sınavı giriş yeri belgesi alma!Burs alabilmek için kaç puan almak yeterli?
2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı?
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK’ten açıklama!
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı?
KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?
KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.