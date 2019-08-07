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Milli Eğitim Bakanlığı ile M. İhsan Arslan Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 11:31 | Son Güncelleme

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi İncek bölgesinde M.

Milli Eğitim Bakanlığı ile M. İhsan Arslan Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi İncek bölgesinde M. İhsan Arslan Vakfı “MİA Yaşam Merkezi” kampüs alanında inşa edilen Halise Arslan Özel Eğitim Okulu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katıldığı protokol ile Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edildi.
Halise Arslan Özel Eğitim Okulu, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul döneminde olan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile normal gelişim gösteren öğrencilere birlikte hizmet verecek. Okul, yerleşkesi içerisinde anaokulu, ilkokul, ortaokul binalarının yanı sıra; fizik tedavi hastanesi, engelli bakım merkezi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi de barındırması nedeniyle Türkiye’de uygulanacak ilk proje olma özelliğini taşıyor.
Bu tür hizmetleri önemsediklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Bu tür hizmetleri önemsiyorum. İnsanların zamanını ve parasını hayra ayırması özellikle engelli çocuklarımızın yaşlılarımızın hizmetine yönelik bir takım çalışmalara vakıf etmesi son derece değerli buluyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye’deki tüm illerimizde yaptığımız çalışmalarda hayırseverlerle bir araya gelip fikir alışverişinde bulunmayı imkanımız oluyor. Türkiye’nin onların vasıtasıyla belirli hizmetleri hayata geçirmesini katkı sağlamış oluyoruz. Engelli çocuklarımıza uluslararası olarak bir çalışma var. Milli Eğitim Bakanlığı olarak engelli çocuklarımızın sadece devletin kurumlarında yapmaya gayret etmek değil de bunu özel sektörün ve 3’üncü kişilerin çabalarıyla ortaya çıkarırsak daha güzel olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Vakıf olarak eğitime öneme verdiklerini ifade eden M. İhsan Arslan ise, "1995 yılında kurulan Vakfımız sosyal hizmet alanında kamu yararına hizmet vermektedir. Biz çalışmalarımızda hiçbir ayrım yapmadan eğitim sağlık alanında güzel somut adımlar attık. Eğitim alanına önem verdik. ilk projemiz Diyarbakır’da görme engelli okulu açtık. Sonrasında bakanlığımıza tahsis ettik. Yıllar boyunca eğitime destek verdik. Yılda 1400 öğrenciye burs veriyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından M. İhsan Arslan ve Milli Eğitim Bakanı okulları gezdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile M. İhsan Arslan Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile M. İhsan Arslan Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı

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