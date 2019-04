Milli Eğitim Bakanlığı ile TRT arasında ‘Gazetecilik Eğitim Protokolü’ imzalandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren arasında ‘Gazetecilik Eğitim Protokolü’ imzalandı.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (TRT) 50 yılı aşkın tecrübesiyle, gençlerin dinamizmini bir araya getirmeyi amaçlayan ‘Gazetecilik Eğitim Protokolü’ Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren arasında Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi’nde imzalandı.

Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Mustafa Safran, TRT’yle birlikte planlanan eğitim programının, Üniversitelerin İletişim Fakülteleri’nde bile çok nadir rastlandığının altını çizdi. Safran, “Eğitimin ilk adımını sosyal bilimler lisesinde atmanızın anlamını hatırlatmaya sanırım gerek yok. Biz bu okullarda Türkiye’nin en iyi sosyal bilimcilerini, beşeri bilimcilerini ve gazetecilerini yetiştirmek istiyoruz. Bizler, siz gençlere nasihat etmek için gelmedik ama sizin geçtiğiniz sıralardan geçmiş olan büyükleriniz olarak buradayız. Bizim gayretli, ahlaklı gazetecilere ihtiyacımız var. Bu okul çatısı altında her duyduğunu sorgulamadan inanan öğrenci ve öğretmen varsa biz hedefimizden gerçekten şaşmışız demektir. Bir eğitimci olarak biliyorum ki sadece ders programlarıyla sizi yetiştirmemiz mümkün değil. Okuyun, araştırın bilginin kaynağını öğrenmeden kimseye aktarmayın. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmanın gayretinde olmayın. Merak kanallarınızı sürekli besleyin, gazetecilik size bu konuda müthiş bir imkan sunabilir. Özellikle, haber hazırlama konusunda her gazeteci haberini hazırlamak için azami gayret sarf eder. Gerçekten kutsal, kutsal olduğu kadar da zor bir meslek gazetecilik bunu bilmenizi isterim. Tanıdığım iyi gazetecilerin önemli birkaç yönünden bahsetmek istiyorum. Hemen hepsi iyi bir roman okuyucusu ve sinema izleyicisidir. Gazetecilerin söz varlıkları sizlerden ve bizlerden fazladır. Hayatı ezbere okumayın, cümleleri ezbere kurmayın her birinin ayrıntılarına inin. Yalan haberlerle dünya kamuoyunun çok kez maniple edilebildiğini gördük. Buna karşı güçlü bir ses olarak TRT World böyle bir ortamda kuruldu ve kendisine saygın bir yer edindi” dedi.

TRT çalışanlarının, bilgi ve birikimlerini gelecek kuşaklara aktararak yeni nesil gazeteciler yetiştirileceğine inandığını vurgulayan TRT Yönetim Kurulu Başkanı Eren, “Genç bir yönetici ve genel müdür olarak gençler için gazetecilik programını liselerde yapmaya karar verdik. Buradan evvel iki ayrı program yürütüyorduk. Bunlardan bir tanesi TRT Akademinin altında, atölye çalışmaları yapıyor ve 15 günde bir üniversitelere gidiyor, üniversite öğrencilerine TRT olarak dersler veriyorduk. Aynı zamanda TRT World’ün de altında kurulan TRT World Citizen projesi kapsamında da Türkiye’deki birçok mülteci kampta hayata tutunmaları için gazetecilik eğitimi verdik. TRT’nin uzun yıllardır biriktirdiği 50 yılı aşkın tecrübesiyle, genç arkadaşların dinamizmini bir araya getirmeye gayret ettik ve bu gayretin neticesinde de bu projeyi sizlerin karşısına çıkardık” ifadelerini kullandı.

Gençlerin artık televizyon izlemediğini ve geleneksel medyanın yeri dijital medyanın aldığını söyleyen Eren, “TRT olarak yapmaya niyetlendiğimiz işlerde ilham olabilecek bir habercilik dili kullanmaya çalıştık ve sloganımızı ‘Değişime ilham olabilmek’ olarak belirledik. Dünya, bir değişimin eşiğinde ve bu değişime gebe. Bizi izleyenler bu değişimin bir parçası olacak. TRT çalışanları olarak biriktirdiğimiz bu tecrübeleri, geleceği inşa edecek bir faydaya dönüştürebilmek için gençlerle bir araya getirmek istedik. Geçen sene birçok mülteci kampında birçok gence umut olduk. 18-24 yaş arası gençler çok fazla televizyon izlemiyor. Geleneksel olarak medyayla olan ilişkimizin en az olduğu süreç. Fakat hiç medya tüketmiyor değil hatta daha fazla medyayı tüketiyoruz. Geleneksel medya yerini dijital medya araçlarına bırakıyor. Bizim de ekranla olan süremiz artıyor. Sadece televizyonun olduğu zamanlarda günde 2 saat ekranı izliyorsak şu anda günde 7-8 saate ulaştı ekran süremiz” diye konuştu.

Sürekli yenilenen ve değişime uğrayan dünyada gazeteciliğin ve bilgiyi doğru analiz etmenin önemini vurgulayan Eren, dijital medyada çıkan haberleri doğru analiz eden gençlere ihtiyaç duyulduğunu da aktardı. Eren, “Bizim TRT olarak amacımız, dijital platformlardan yayılan haberleri sağlıklı bir şekilde analiz etmenizi sağlamak, bir haberin doğruluğu nasıl anlaşılır bununla ilgili bilgi ve birikimlerimizi size aktarmak. Bu sürecin çıktısını merak ediyorum. Sürecin sonunda bizler mi size öğreteceğiz, siz mi bizlere öğreteceksiniz bunu çok merak ediyorum. Dijitale olan ilginiz ve onları kullanabilmeniz, dijital okur yazarlığınız o kadar fazla ki ben size eğitime gelen herkesin sizden farklı şeyler öğreneceğine inanıyorum. Bundan sonraki süreçte ülkemizin her köşesine, TRT’nin tecrübesini taşımak MEB tarafından mümkün olacak” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Gazetecilik Eğitim Protokolü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve TRT Genel Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren arasında imzalandı. Bu kapsamda gazetecilik eğitimi alan öğrencilere de sertifikaları verilerek hatıra fotoğrafı çekildi.