Milli Eğitim Bakanlığı iletişim, şikayet hattı, çağrı merkezi

Sınavlarla, eğitim öğretim süreçleriyle ve diğer konularla ilgili sorularınız için MEB iletişim bilgilerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu nedenle işinize yarayabilecek tüm iletişim yollarını tek tek ele aldık. İşte Milli Eğitim Bakanlığı iletişim bilgileri...

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) Nedir?

MEB müşteri hizmetleri diye bir birim bulunmuyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi yani MEBİM, bir nevi MEB çağrı merkezi ya da MEB danışma hattı olarak hizmet veriyor. MEBİM'e ulaşmak için yapmanız gereken 444 0 632 (444 0 MEB) numaralı MEB numarasını aramaktır. Bu numarayı aradığınızda aşağıdaki konularda hizmet alabilirsiniz:

Yer değiştirme işlemleri,

Maaşlar ve ek ders ücretleri,

Mesleki çalışmalar,

Eğitim ve öğretim ödeneği,

İlk atama ve kadro işlemleri,

Yurt dışı görevlendirmeleri,

Yeni kayıt ve kayıt yenileme,

Sınav iş ve işlemleri,

Mezuniyet iş ve işlemleri.

MEB İletişim Bilgileri

İşlerinizi MEB ile iletişime geçerek halledebileceğinizi düşünüyorsanız kullanabileceğiniz Milli Eğitim iletişim bilgileri şunlardır:

Milli Eğitim Bakanlığı Adresi: Atatürk Bulvarı No: 98 Bakanlıklar/ANKARA,

Milli Eğitim Bakanlığı telefon numarası: 0312 4132680-0312 4132681 - 0312 4131838.

Ayrıca MEB'e bağlı tüm İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz:

İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

MEB Şikayet Hattı

Görüş, öneri veya şikayetlerinizi MEB'e iletmek için yukarıda verdiğimiz iletişim bilgilerini ya da aşağıda paylaştığımız internet adreslerini kullanabilirsiniz.