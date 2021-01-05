Milli Eğitim Bakanlığı iletişim, şikayet hattı, çağrı merkezi

Sınavlarla, eğitim öğretim süreçleriyle ve diğer konularla ilgili sorularınız için MEB iletişim bilgilerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu nedenle işinize yarayabilecek tüm iletişim yollarını tek tek ele aldık. İşte Milli Eğitim Bakanlığı iletişim bilgileri...
MEB müşteri hizmetleri diye bir birim bulunmuyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi yani MEBİM, bir nevi MEB çağrı merkezi ya da MEB danışma hattı olarak hizmet veriyor. MEBİM'e ulaşmak için yapmanız gereken 444 0 632 (444 0 MEB) numaralı MEB numarasını aramaktır. Bu numarayı aradığınızda aşağıdaki konularda hizmet alabilirsiniz:
İşlerinizi MEB ile iletişime geçerek halledebileceğinizi düşünüyorsanız kullanabileceğiniz Milli Eğitim iletişim bilgileri şunlardır:
Ayrıca MEB'e bağlı tüm İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz:
İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Görüş, öneri veya şikayetlerinizi MEB'e iletmek için yukarıda verdiğimiz iletişim bilgilerini ya da aşağıda paylaştığımız internet adreslerini kullanabilirsiniz.
Aşağıda paylaştığımız bağlantıya tıklayarak MEB'in resmi web sitesine ulaşabilirsiniz. MEB'in web sitesi üzerinden aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz:
MEB'in resmi web sitesine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
MEB'in merkez teşkilatında çalışan personelinin iletişim bilgilerinin olduğu rehbere aşağıdaki bağlantıdan erişmeniz mümkün.
MEB'in personel rehberine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
MEB Uzaktan Eğitim sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşarak TRT EBA kanallarıyla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz:
MEB Uzaktan Eğitim sayfası için TIKLAYINIZ!
Türkiye'nin dört bir yanında bulunan MEB Öğretmenevlerinin adres ve iletişim bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:
MEB Öğretmenevlerinin irtibat bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
MEB'in faaliyetleri hakkında bilgi almak ya da şikayette bulunmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak başvuru yapabilirsiniz. Bu başvuru esnasında sizden istenen bilgiler ise aşağıdaki gibidir:
Dilerseniz yukarıdaki bilgileri girmeden sayfada yer alan "e-Devlet ile başvuru yapmak için tıklayınız" yazısına tıklayarak e-Devlet üzerinden de başvuru oluşturabilirsiniz.
MEB bilgi edinme başvurusu yapmak için TIKLAYINIZ!
Ayrıca bilgi edinme başvurunuzu aşağıdaki bağlantıya tıklayarak CİMER üzerinden de yapabilirsiniz. Bu yolla yapılan başvurularda da yukarıda sıralanan bilgiler talep ediliyor.
CİMER üzerinden bilgi edinme başvurusu yapmak için **TIKLAYINIZ!**
MEB'in App Store veya Play Store uygulamalarını aşağıdaki bağlantılardan faydalanarak telefonunuza indirebilirsiniz. MEB'in App Store veya Play Store'da bulunan mobil uygulamaları ise şunlardır:
MEB'in App Store'daki mobil uygulamalarına erişmek için TIKLAYINIZ!
MEB'in Play Store'da bulunan mobil uygulamalarına ulaşmak için TIKLAYINIZ!
MEB'e sosyal medya aracılığıyla da ulaşabilirsiniz. MEB'in şu an için Instagram, Facebook, Twitter'da resmi hesapları bulunuyor. Aşağıda MEB'in resmi sosyal medya hesaplarını sizler için listeledik:
MEB'in resmi Instagram hesabına ulaşmak için TIKLAYINIZ!
MEB'in resmi Facebook hesabına erişmek için TIKLAYINIZ!
MEB'in resmi Twitter hesabi için TIKLAYINIZ!
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