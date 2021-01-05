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Milli Eğitim Bakanlığı iletişim, şikayet hattı, çağrı merkezi

05.01.2021 11:27 | Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı iletişim, şikayet hattı, çağrı merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ülkemizde eğitim ve öğretimle ilgili faaliyetleri düzenleyen resmi bir kurum. Bilgi almak veya herhangi bir işlem için MEB'e ulaşmak isteyebilirsiniz. Bu yazımızda MEB'e ait tüm iletişim bilgilerini bir araya getirdik. İşte güncel MEB telefon ve diğer iletişim bilgileri…

Sınavlarla, eğitim öğretim süreçleriyle ve diğer konularla ilgili sorularınız için MEB iletişim bilgilerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu nedenle işinize yarayabilecek tüm iletişim yollarını tek tek ele aldık. İşte Milli Eğitim Bakanlığı iletişim bilgileri...

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) Nedir?

MEB müşteri hizmetleri diye bir birim bulunmuyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi yani MEBİM, bir nevi MEB çağrı merkezi ya da MEB danışma hattı olarak hizmet veriyor. MEBİM'e ulaşmak için yapmanız gereken 444 0 632 (444 0 MEB) numaralı MEB numarasını aramaktır. Bu numarayı aradığınızda aşağıdaki konularda hizmet alabilirsiniz:

  • Yer değiştirme işlemleri,
  • Maaşlar ve ek ders ücretleri,
  • Mesleki çalışmalar,
  • Eğitim ve öğretim ödeneği,
  • İlk atama ve kadro işlemleri,
  • Yurt dışı görevlendirmeleri,
  • Yeni kayıt ve kayıt yenileme,
  • Sınav iş ve işlemleri,
  • Mezuniyet iş ve işlemleri.

MEB İletişim Bilgileri

İşlerinizi MEB ile iletişime geçerek halledebileceğinizi düşünüyorsanız kullanabileceğiniz Milli Eğitim iletişim bilgileri şunlardır:

  • Milli Eğitim Bakanlığı Adresi: Atatürk Bulvarı No: 98 Bakanlıklar/ANKARA,
  • Milli Eğitim Bakanlığı telefon numarası: 0312 4132680-0312 4132681 - 0312 4131838.

Ayrıca MEB'e bağlı tüm İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz:

İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

MEB Şikayet Hattı

Görüş, öneri veya şikayetlerinizi MEB'e iletmek için yukarıda verdiğimiz iletişim bilgilerini ya da aşağıda paylaştığımız internet adreslerini kullanabilirsiniz.

MEB Resmi Web Sitesi İşlemleri

Aşağıda paylaştığımız bağlantıya tıklayarak MEB'in resmi web sitesine ulaşabilirsiniz. MEB'in web sitesi üzerinden aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz:

  • MEB'in sunduğu hizmetler
  • MEB'in teşkilat yapısı
  • Duyurular ve sınavlar
  • Basın açıklamaları
  • Kurumsal projeler
  • Mobil uygulamalar

MEB'in resmi web sitesine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

MEB Personel Rehberi

MEB'in merkez teşkilatında çalışan personelinin iletişim bilgilerinin olduğu rehbere aşağıdaki bağlantıdan erişmeniz mümkün.

MEB'in personel rehberine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

MEB Uzaktan Eğitim Sayfası

MEB Uzaktan Eğitim sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşarak TRT EBA kanallarıyla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz:

MEB Uzaktan Eğitim sayfası için TIKLAYINIZ!

MEB Öğretmen Evleri

Türkiye'nin dört bir yanında bulunan MEB Öğretmenevlerinin adres ve iletişim bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:

MEB Öğretmenevlerinin irtibat bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

MEB Bilgi Edinme Başvurusu Nasıl Yapılır?

MEB'in faaliyetleri hakkında bilgi almak ya da şikayette bulunmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak başvuru yapabilirsiniz. Bu başvuru esnasında sizden istenen bilgiler ise aşağıdaki gibidir:

  • T.C. kimlik numaranız
  • Adınız ve soyadınız
  • Annenizin evlenmeden önceki soyadının ilk ve son harfi
  • Kimlik seri numaranız
  • Cep telefonu numaranız

Dilerseniz yukarıdaki bilgileri girmeden sayfada yer alan "e-Devlet ile başvuru yapmak için tıklayınız" yazısına tıklayarak e-Devlet üzerinden de başvuru oluşturabilirsiniz.

MEB bilgi edinme başvurusu yapmak için TIKLAYINIZ!

Ayrıca bilgi edinme başvurunuzu aşağıdaki bağlantıya tıklayarak CİMER üzerinden de yapabilirsiniz. Bu yolla yapılan başvurularda da yukarıda sıralanan bilgiler talep ediliyor.

CİMER üzerinden bilgi edinme başvurusu yapmak için **TIKLAYINIZ!**

MEB Mobil Uygulamaları

MEB'in App Store veya Play Store uygulamalarını aşağıdaki bağlantılardan faydalanarak telefonunuza indirebilirsiniz. MEB'in App Store veya Play Store'da bulunan mobil uygulamaları ise şunlardır:

  • MEB E-OKUL VBS
  • MEB BİLSEM Tanıtım Uygulaması
  • Öğretmen Kitaplığı
  • MEB E-OKUL
  • MEB Bina Onay Uygulaması
  • EKPSS MEB ÖZEL
  • Açık Öğretim Liseleri,
  • MEB Bulut
  • ÖZELİM EĞİTİMDEYİM
  • MEB Personel
  • MEB Anahtar

MEB'in App Store'daki mobil uygulamalarına erişmek için TIKLAYINIZ!
MEB'in Play Store'da bulunan mobil uygulamalarına ulaşmak için TIKLAYINIZ!

MEB Sosyal Medya Hesapları

MEB'e sosyal medya aracılığıyla da ulaşabilirsiniz. MEB'in şu an için Instagram, Facebook, Twitter'da resmi hesapları bulunuyor. Aşağıda MEB'in resmi sosyal medya hesaplarını sizler için listeledik:

MEB'in resmi Instagram hesabına ulaşmak için TIKLAYINIZ!

MEB'in resmi Facebook hesabına erişmek için TIKLAYINIZ!

MEB'in resmi Twitter hesabi için TIKLAYINIZ!

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