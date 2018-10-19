Milli Eğitim Bakanlığı: Karar kesinleşmedi, temyiz yolu açık

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, Danıştay 8. Dairesi’nin ‘Öğrenci Andı’ kararıyla ilgili yapılan açıklamada, “Danıştay 8. Dairesi, 24.04.2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir” denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Danıytay 8. Dairesi’nin ‘Öğrenci Andı’ ile ilgili verdiği kararla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

“Medyaya ‘Öğrenci Andı Geri Dönüyor’ başlığıyla yansıyan haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. İlköğretim kurumlarında ‘Öğrenci Andı’ okutulmasına ilişkin yönetmelik maddesi, 8 Ekim 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1. Maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Danıştay 8. Dairesi, 24.04.2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir.”

