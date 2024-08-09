Milli Eğitim Bakanlığı karar verdi! Bu işlemi artık veliler yapamayacak

Çocuğu ilkokula başlayacak veliler yaz aylarından itibaren hazırlıklara başladı. Özellikle devlet okullarına çocuklarını yazdıracak velilerin en büyük telaşı da en iyi öğretmeni bulmaktı. Milli Eğitim Bakanlığı valiliklere, veliler birinci ve beşinci sınıfta artık öğretmen seçemeyeceğini hakkında yazı gönderdi.

E-OKUL ÜZERİNDEN KURA YÖNTEMİYLE YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği yazıda, birinci sınıf şubeleri ve öğretmenleriyle, beşinci sınıf şube seçiminin e-okuldan otomatik olarak yapılacağını duyurdu. Bu yıl kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri e-okul üzerinden kura yöntemiyle, 28 -30 Ağustos’ta belirlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıda yönetmelik ve yönerge hükümlerine azami özen gösterilerek yapılacak iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklık oluşmaması için tüm tedbirlerin alınmasını istendi.