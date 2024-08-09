HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milli Eğitim Bakanlığı karar verdi! Bu işlemi artık veliler yapamayacak

Milli Eğitim Bakanlığı karar verdi! Bu işlemi artık veliler yapamayacak

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
09.08.2024 11:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet okullarına ‘bağış’ adı altında, öğretmen ve sınıf seçebilmek için velilerden yüklü meblağlar talep ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, valiliklere yazı göndererek, sınıf ve öğretmen seçimlerinin velilerin yapamayacağını, artık kura yöntemiyle yapılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı karar verdi! Bu işlemi artık veliler yapamayacak

Çocuğu ilkokula başlayacak veliler yaz aylarından itibaren hazırlıklara başladı. Özellikle devlet okullarına çocuklarını yazdıracak velilerin en büyük telaşı da en iyi öğretmeni bulmaktı. Milli Eğitim Bakanlığı valiliklere, veliler birinci ve beşinci sınıfta artık öğretmen seçemeyeceğini hakkında yazı gönderdi.

meb

E-OKUL ÜZERİNDEN KURA YÖNTEMİYLE YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği yazıda, birinci sınıf şubeleri ve öğretmenleriyle, beşinci sınıf şube seçiminin e-okuldan otomatik olarak yapılacağını duyurdu. Bu yıl kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri e-okul üzerinden kura yöntemiyle, 28 -30 Ağustos’ta belirlenecek.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıda yönetmelik ve yönerge hükümlerine azami özen gösterilerek yapılacak iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklık oluşmaması için tüm tedbirlerin alınmasını istendi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya yıkıldı! Ankara'da hayvan katliamı: Hepsi toplu mezardan çıktı... Çok sayıda gözaltı var

Sosyal medya yıkıldı! Ankara'da hayvan katliamı: Hepsi toplu mezardan çıktı... Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da yolcu otobüsü köprüye saplandı: Çok sayıda can kaybı var

Ankara'da yolcu otobüsü köprüye saplandı: Çok sayıda can kaybı var

Sinem Dedetaş: "İBB Başkanlığına hazırım"

Sinem Dedetaş: "İBB Başkanlığına hazırım"

Doktor baba hakkında çirkin iddia ifşa oldu! "Ahlaksız bir teklif"

Doktor baba hakkında çirkin iddia ifşa oldu! "Ahlaksız bir teklif"

Çilek satan küçük çocuğa 50 TL yerine 1.832 TL ödedi! "Abi bu fazla"

Çilek satan küçük çocuğa 50 TL yerine 1.832 TL ödedi! "Abi bu fazla"

15 yaşındaki kızı cinsel saldırıdan kurtardı

15 yaşındaki kızı cinsel saldırıdan kurtardı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.