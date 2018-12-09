Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk’un göreve geldiği günden itibaren bürokraside başlattığı dönüşüm bakanlıkta çatlaklara neden oldu. Selçuk’un Milli Görüş geçmişi olan isimler yerine Ülkücü geçmişi ile bilinen kadrolarla çalışmak istemesi, sessiz tartışmalara dönüştü.

Cumhuriyet gazetesinden Ozan Çepni'nin haberine göre, Selçuk’un bazı üst düzey bürokratlar ile çalışmayacağını belirterek göreve gelmesinin ardından bakanlık müsteşarı, genel müdürleri ve daire başkanlarını görevden alması ile devam eden süreçte, göreve yeni gelen isimler MEB içinde kamplaşma yarattı. Bakanlık koridorlarında başlayan sitemlerin AK Parti Genel Merkezi’ne de taşınmasının ise MEB’de dönüşümü yavaşlattığı öğrenildi.

'BİZİM ÇOCUKLAR'

Tartışmaların odağında iktidar partisinin geçmişten taşıdığı Milli Görüşçü kadrolar yerine Ülkücü kimliğini öne çıkarmayı seçen isimlerin üst düzey görevlere atanmasının olduğu belirtildi. Bakanlık kulislerinde görevden alınanların dini cemaatlerle olan aidiyetleri ve bunu kullanarak, “Bizim çocuklara hoyratça davranıldı” değerlendirmesi yaptıkları konuşuluyor.