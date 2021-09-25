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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 81 ile 'ders kitabı' yazısı! "Aldırılamaz"

25.09.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 81 il milli eğitim müdürlüğüne yazı gönderilerek, bakanlık tarafından öğretmen ve öğrencilere dağıtımı yapılan ders kitapları ve yardımcı kaynakların dışındaki diğer materyallerin, okullarda/kurumlarda reklam ve tanıtımının yapılmasına izin verilmemesi ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması istendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 81 ile 'ders kitabı' yazısı! "Aldırılamaz"

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 81 il milli eğitim müdürlüğüne 'Kullanılabilecek Eğitsel Materyaller' konulu resmi yazı gönderdi. Bakanlığa bağlı okullarda okutulacak ders kitapları ile diğer eğitim araçlarının, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilerek 'Tebliğler Dergisi'nde yayımlandığı hatırlatıldı. 'Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği'nin 'Öğrencilere Aldırılmayacak Kitaplar' başlıklı 37'nci maddesinde, "Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz" denildiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"MECBUR KALDIKLARI ANLAŞILMIŞTIR"

Söz konusu madde hükmüne ve daha önceden yapılan uyarılara rağmen Bakanlığımıza ulaşan dönütlerden okullarımızda yardımcı materyallerin (öğrenci çalışma kitabı, öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı ve elektronik ortamdaki her türlü ders araçları) sınıf içerisinde kullanıldığı, bu materyallerden ödev verildiği ve dolayısıyla velilerin de eğitim materyallerini almaya mecbur kaldıkları anlaşılmaktadır.

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"MADDİ KÜLFET OLUŞTURACAK UYGULAMALARDAN KAÇINILMALI"

Öğrenme-öğretme süreçlerinde uygun eğitsel materyal kullanımı; öğrencilerin bilgileri hatırlaması, pekiştirmesi, öğrenmelerinin kolaylaşması ve zenginleşmesi, derse katılımlarının artması açısından önemli katkılar sunmaktadır. Bu nedenle, öğretmen ve öğrencilerimize dağıtımı yapılan ders kitaplarının yanında öğrenme-öğretme sürecine destek olmak için birbirinden farklı eğitsel özellikleri ile amaçları olan ve yazımız eki listede detayları bulunan yardımcı kaynaklar Bakanlığımız tarafından yayımlanıp kullanıcıların erişimine açılmaktadır. Bakanlığımızca öğretmen ve öğrencilerimize dağıtımı yapılan ders kitapları ve ek listede yer alan yardımcı kaynakların dışındaki diğer materyallerin; okullarda/kurumlarda reklam ve tanıtımının yapılmasına izin verilmemesi ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir. Bu kapsamda yönetici ve öğretmenlerimizin konu hakkında bilgilendirilmeleri hususunda gereğini rica ederim.

(DHA)

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Milli Eğitim Bakanı
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