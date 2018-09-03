HABER

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

EĞİTİM HABERLERİ  | 03.09.2018 19:53 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerden ataması gerçekleşmeyenlere ikinci başvuru hakkı tanıdı. Öğretmenler, söz konusu başvuruları 5-7 Eylül tarihleri arasında yapacak. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan mesaja göre başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında, atamalar ise 10 Eylül tarihinde yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı, yer değişikliği başvurusu yapan ve atanamayan öğretmenlere ikinci başvuru yapma hakkı tanıdı. Öğretmenler, söz konusu başvuruları 5-7 Eylül tarihleri arasında yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerden ataması gerçekleşmeyenlere ikinci başvuru hakkı tanındı.

ATAMALAR 10 EYLÜL'DE YAPILACAK

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerimizden ataması gerçekleşmeyenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında, atamalar ise 10 Eylül tarihinde yapılacak." ifadesine yer verildi.

PARTNER2. Abdülhamit yapmıştı! Yağmacıların hedefi oldu2. Abdülhamit yapmıştı! Yağmacıların hedefi oldu
DAÜ yeni öğrencilerini Mustafa Sandal ile karşılayacakDAÜ yeni öğrencilerini Mustafa Sandal ile karşılayacak
Ümraniye Belediyesi’nden eğitime destekÜmraniye Belediyesi’nden eğitime destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meb Milli eğitim Bakanlığı mazerete bağlı yer değişikliği öğretmen öğretmenlere müjde

En Çok Okunan Haberler

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

Savaşın ayak sesleri! İsrail'den İran'a gözdağı!

Savaşın ayak sesleri! İsrail'den İran'a gözdağı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AÖF internet başvuru ve kayıtları başladı! AÖF internet başvurusu ve üniversite kaydı nasıl yapılacak?

AÖF internet başvuru ve kayıtları başladı! AÖF internet başvurusu ve üniversite kaydı nasıl yapılacak?

POMEM alımlarında istenen başvuru belgelerindeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı!

POMEM alımlarında istenen başvuru belgelerindeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! 'Zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır'

Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! 'Zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır'

LGS 3. nakil başvuru sonuçları açıklandı! İşte nakil sonucu sorgulama sayfası!

LGS 3. nakil başvuru sonuçları açıklandı! İşte nakil sonucu sorgulama sayfası!

E-devlet üzerinden üniversite kaydı nasıl yapılır? 2018 üniversite elektronik kayıtl tarihleri nedir?

E-devlet üzerinden üniversite kaydı nasıl yapılır? 2018 üniversite elektronik kayıtl tarihleri nedir?

23. dönem POMEM başvuru tarihi ve başvuru şartları: POMEM başvurusu nasıl yapılır?

23. dönem POMEM başvuru tarihi ve başvuru şartları: POMEM başvurusu nasıl yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.