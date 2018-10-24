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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Öğrenci Andı' hamlesi!

EĞİTİM HABERLERİ  | 24.10.2018 16:32 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararını temziye götürdü, yürütmeyi durdurma istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Öğrenci Andı' hamlesi!

Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay 8. Dairesi’nin kararını temyiz etti. Bakanlık ayrıca söz konusu kararın yürütmesinin durdurulmasını da istedi.

Habertürk’ten Fevzi Çakır'ın edindiği bilgilere göre, Danıştay 8. Dairesi’nin kararı dün taraflara tebliğ edildi. Milli Eğitim Bakanlığı aynı gün bu kararı temyiz etti. Danıştay’a verilen temyiz dilekçesinde kararın yürütmesinin durdurulması da talep edildi.

Bu gelişme sonrası dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu önüne gelecek. Kurul, öncelikle Bakanlık'ın yürütmeyi durdurma talebini değerlendirecek. Kurul’un yürütmeyi durdurma kararı vermesi durumunda 8. Daire'nin iptal kararı uygulanmayacak. Kurul, esas kararı ise daha sonra verecek.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Milli eğitim Bakanlığı Danıştay öğrenci andı

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Okuyucu Yorumları 58 yorum
yakışmadı size bunu yapmak türküm demek bu kadar zor mu size ???
ne mutlu Türküm diyene!!!
İÇ SAVAŞ ÇIKACAK AKPNİN SONU OLACAK
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