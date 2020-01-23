HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Embarcadero Delphi programı hamlesi sosyal medyanın gündeminde!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Embarcadero Delphi programı hamlesi sosyal medyanın gündeminde!

EĞİTİM HABERLERİ  | 23.01.2020 18:26 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, yazılım geliştirme programı Embarcadero Delphi'yi 1600'den fazla mesleki ve teknik okuldaki 1 milyon öğrencinin ücretsiz erişimine sunacak. Bu gelişme çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Kullanıcılar söz konusu olan Embarcadero Delphi programının artık kullanılmayan bir program olduğu görüşünü savundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Embarcadero Delphi programı hamlesi sosyal medyanın gündeminde!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Teknoloji Grubu (BTG) arasında 5 yıl süreli iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle yazılım geliştirme programı Embarcadero Delphi'nin, Bakanlığa bağlı 1600'den fazla mesleki ve teknik okuldaki bir milyon öğrenciye erişim sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu hamlesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Kullanıcılar söz konusu olan Embarcadero Delphi programının artık kullanılmayan bir program olduğu görüşünü savundu.

İşte sosyal medyada gündem olan Embarcadero Delphi programına gelen tepkilerden bazıları:

tweet4

tweet3

tweet2

tweet

MEB MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleki eğitimde öğrencilerin ulusal ve uluslararası platformda iş piyasasının ihtiyaç duyduğu en ileri düzeyde becerilere sahip olarak yetişmesini ve tüm eğitim süreçlerinin sektörle yakın iş birliği içerisinde yürütülmesini önemsediklerini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılarYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılar
Çocuğuna oyuncak alacaklar dikkat! Seçimi nasıl yapmalıyız?Çocuğuna oyuncak alacaklar dikkat! Seçimi nasıl yapmalıyız?
Prof. Dr. Uğur Batı: Düzensiz gelir beyin sağlığını olumsuz etkiliyorProf. Dr. Uğur Batı: Düzensiz gelir beyin sağlığını olumsuz etkiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meb Milli eğitim Bakanlığı Embarcadero Delphi

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Kaçtığı adam kızını taciz etti! Anlı çileden çıkınca...

Kaçtığı adam kızını taciz etti! Anlı çileden çıkınca...

FOX TV muhabirine TCDD görevlisinin tepkisi olay oldu!

FOX TV muhabirine TCDD görevlisinin tepkisi olay oldu!

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ankara'da okullar tatil mi?

Ankara'da okullar tatil mi?

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Sınava girerken okunacak dualar nelerdir?

Sınava girerken okunacak dualar nelerdir?

Okuyucu Yorumları 6 yorum
burası tr. geriye gitmek şu anki yöneticilerin kanında var.
ne bekliyodunuz. Siz ülkeyi sevene vermeyin. sizi sevene vermeyin. BÖYLE YÖNETİLİRSİNİZ.
Hiç düzgün işleri yok arkadaş ya. Bir ara da tablet dagitmislardi ne oldu onlar ?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuklara oyuncak seçimi nasıl olmalı?

Çocuğuna oyuncak alacaklar dikkat! Seçimi nasıl yapmalıyız?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı! 2020 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF'teki soru iptallerine ilişkin açıklama...

AUZEF sınav sonuçları açıklandı!

Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede

Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları açıklandı!

15 tatil (yarıyıl tatili) heyecanı! Karneler saat kaçta verilecek? MEB, karnelerin verileceği saati duyurdu mu?

Karneler saat kaçta verilecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.