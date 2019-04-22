Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT'den, 'Gazetecilik' eğitim protokolü

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile TRT arasında 'Gençler İçin Gazetecilik' eğitim protokolü imzalandı. Protokol ile 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için gazetecilik, yazılı-sözlü hikaye anlatımı ve yazılı-sözlü iletişime ilişkin bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması öngörülüyor. Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi’nde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren katıldı. Törende konuşan İbrahim Eren, 6'ncı yılını doldurmaya yaklaştığı kurumda TRT World gibi dünya çapında bir projeyi hayata geçirmekten dolayı çok gururlu ve mutlu olduğunu söyledi. TRT World'un 'değişime ilham olabilmek' sloganıyla yola çıktığını belirten Eren, "TRT yöneticileri, gazetecileri ve çalışanları olarak biriktirdiğimiz yıllara dayanan bu tecrübemizi geleceğe inşa edecek bir faydaya dönüştürmek için siz gençlerle bir araya getirmek istedik ve siz gençlere aktarmak istedik. Gençler için gazetecilik programımız işte bu amaçla kuruldu" dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Tayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler Kurtuluş Savaşı’nın 14 yaşındaki kahramanının hikayesi kısa film oldu Erzurum’da kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü

'HABER TECRÜBEMİZ ÜLKENİN HER KÖŞESİNE YAYILACAK' Eren, konvansiyonel, yani geleneksel medyanın kendisini git gide dijital medyaya bıraktığı bir çağda yaşadıklarını, gençlerin cep telefonu ve tablet bilgisayarlar aracılığıyla ekranla daha fazla muhatap olduklarını söyledi. Eren, "Ekranla olan süremiz artıyor. Günde maksimum 2-3 saat televizyon seyrederken şimdi elimizdeki cep telefonu ve tabletlerle günün 7-8 saatini başımız öne eğik cep telefonları ve tabletlerle geçiriyoruz. Bizim TRT olarak amacımız Instagram, Twitter, Facebook gibi dijital platformlarda yayılan haberleri sağlıklı biçimde analiz etmenizi sağlamak, bir haberin doğruluğu nasıl anlaşılır, bununla ilgili size bilgi ve birikimlerimizi aktarmak. Bundan sonra ülkemizin her köşesine, bizim TRT’nin yıllar içinde biriktirmiş olduğu bu tecrübeleri taşımak, Milli Eğitim Bakanlığı sayesinde gerçek olacak. Bu vesileyle pek çok genç erken yaşta gazetecilik ile ve bu işin profesyonel yönüyle karşılaşmış olacak ve meslek seçim aşamasında belki de daha sağlıklı kararlar vermesi için bizler vesile olacağız" diye konuştu.