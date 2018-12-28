HABER

Milli Eğitim Bakanlığına 11 ayda 2 milyon 887 bin başvuru

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.12.2018 14:39 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Bakanlığımıza 1 Ocak-30 Kasım 2018'de CİMER üzerinden 178 bin 191, MEBİM'den 2 milyon 709 bin 251 bilgi edinme, istek, görüş, öneri, ihbar ve şikayet başvurusu yapıldı"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bakanlığımıza 1 Ocak-30 Kasım 2018'de CİMER üzerinden 178 bin 191, MEBİM'den 2 milyon 709 bin 251 bilgi edinme, istek, görüş, öneri, ihbar ve şikayet başvurusu yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesini yanıtlayan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığına Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden, 1 Ocak-30 Kasım 2018'de elektronik ortamda 178 bin 191 bilgi edinme, istek, görüş öneri, ihbar ve şikayet başvurusu iletildiğini belirtti.

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'nden (MEBİM) 1 Ocak-30 Kasım 2018 tarihlerinde çağrı yoluyla toplam 2 milyon 709 bin 251 bilgi edinme, talep, görüş, öneri, idari konular ve uygulama desteği başvurusu geldiğini ifade etti.

Bakanlığa yapılan başvurulara, mevzuat kapsamında yasal süre içinde cevap verildiğini, MEBİM üzerinden gelen başvuruların yaklaşık yüzde 95'inin anında yanıtlandığını aktaran Selçuk, inceleme, araştırma gerektiren ya da görüş ve öneri olarak değerlendirilen başvuruların, ilgisine göre merkez veya taşra teşkilatına 3 iş günü içinde cevaplanmak üzere iletildiğini kaydetti.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
SP'li İslam'dan Akar'a 'Abdullah Gül ziyareti' eleştirisiSP'li İslam'dan Akar'a 'Abdullah Gül ziyareti' eleştirisi
CHP'li Öztrak: Cumhurbaşkanı meşru değildirCHP'li Öztrak: Cumhurbaşkanı meşru değildir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu CİMER Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

En Çok Okunan Haberler

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası!

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası!

Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır...

Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğu Perinçek: HDP'nin kapatılması zorunludur!

Doğu Perinçek: HDP'nin kapatılması zorunludur!

Muharrem İnce: Ekrem İmamoğlu'na kırgın değilim

İnce'den Ekrem İmamoğlu mesajı!

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun töreninde Erdoğan detayı

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun töreninde Erdoğan detayı

Burhan Kuzu Kılıçdaroğlu'na tazminat ödeyecek

Burhan Kuzu Kılıçdaroğlu'na tazminat ödeyecek

Erdoğan'dan muhtarlara: Belediye başkanlarımız sizlerin emrindedir

Erdoğan'dan muhtarlara: Belediye başkanlarımız emrinizdedir

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım! Tepkiler sonrası fotoğrafı sildi

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.