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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Emine Bulut'un kızına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 18:27 | Son Güncelleme

  Milli Eğitim Bakanlığı, annesi Emine Bulut'un (38), babası tarafından bıçaklanarak öldürülmesine tanık olan F.B.B.'ye (10) hayatı boyunca eğitim yardımında bulunacak, sosyal ve psikolojik destek verecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, annesi Emine Bulut'un (38), babası tarafından bıçaklanarak öldürülmesine tanık olan F.B.B.'ye (10) hayatı boyunca eğitim yardımında bulunacak, sosyal ve psikolojik destek verecek.

18 Ağustos günü meydana gelen olayda Emine Bulut, 6 yıl önce boşandığı eşi Fedai Varan tarafından kızı F.B.B.'nin gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü. Milli Eğitim Bakanlığı, küçük kıza destek olmak amacıyla harekete geçti. İlk aşamada tanık olduğu acı olayın çocuğun hayatını olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla Kırıkkale’de Milli Eğitim Bakanlığı rehberlik uzmanlarının da yer aldığı bir ekip oluşturulmasına karar verildi. Küçük kıza gerekli sosyal ve psikolojik desteği verecek olan bu ekip, çocuğun öğrenim hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı eğitim yardımını sağlayacak. Ayrıca, akademik, sosyal ve duygusal süreçleri yakından takip edilerek, buna uygun destekler de sunulacak. F.B.B., yakınlarının tercihi doğrultusunda ilde istediği bir okula yerleştirilecek; ilgi ve yetenekleri doğrultusunda spor ve sanat eğitimlerine yönlendirilecek.

ANKARA, (DHA)

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