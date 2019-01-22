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Milli Eğitim Bakanlığından öğrencinin serviste unutulmasına soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 15:56 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığından öğrencinin serviste unutulmasına soruşturma MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Samsun'un Atakum ilçesinde anaokulu öğrencisi R.D.'nin (4) servis minibüsünde unutulması ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığından öğrencinin serviste unutulmasına soruşturma

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Samsun'un Atakum ilçesinde anaokulu öğrencisi R.D.'nin (4) servis minibüsünde unutulması ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu olay ile ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca servis hizmeti veren firma ve sorumlu personel hakkında adli makama suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

ANKARA, (DHA)

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