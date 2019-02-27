Milli Eğitim Bakanlığı'yla Mülteciler İçin AB Fonu İmzalandı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, mülteciler için sağlanan yeni 3 milyar Euro'luk fonun bir kısmı için Mili Eğitim Bakanlığı ile anlaşma imzaladıklarını söyledi.
Büyükelçi Christian Berger, Avrupa Birliği- Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Projesi’nin açılışına katıldı ve Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezi’ni ziyaret etti.
Berger, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte arkeoloji enstitünün hizmet vereceği alanda incelemelerde bulundu.
Amaç fonların kullanımını incelemek
Program sonunda ziyaretiyle ilgili VOA Türkçe'ye açıklamalarda bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, son yıllarda bölgeyi sık sık ziyaret etmesinin nedenlerini şu şekilde sıraladı:
''Gaziantep, Avrupa Birliği tarafından desteklenen projelerin en yoğun olduğu şehirlerden biri. Burada işler nasıl yürüyor, nasıl devam ediyor. Kullanıcılar memnun mu, projeleri nasıl kullanıyorlar, bunları görmek için gelmek iyi oluyor. Tabi bu sırada kentin yöneticileri ile bir araya gelip yeni projeler üzerine düşünme şansımız oluyor. Ziyaretlerimizin bir diğer önemli nedeni ise, burada çok yoğun bir şekilde mülteci nüfusumuz var. Bu mültecilere sağlanan hizmetlerin, okulların, kliniklerin, halk merkezlerinin bir kısmı AB tarafından destekleniyor. Bunlar da aynı şekilde kullanıcılar tarafından nasıl karşılanıyor, nasıl algılanıyor ve fayda sağlıyor mu onlara bakmaya çalışıyoruz. Bunların yanında Gaziantep'te birçok insani yardım kuruluşu da bulunuyor. Onlar bizim farklı bazı projelerdeki ortaklarımız. Onlara nasıl yardımcı olacağımızı konuşuyoruz. Çünkü desteklerimizi burada sadece mülteci topluluğuna değil, onları karşılayan ev sahibi topluluklara da sunmaya çalışıyoruz.''
Berger: ''3 milyar Euro'luk dilimin bir kısmı için Mili Eğitim Bakanlığı ile anlaşmayı imzaladık''
“2016 yılında biz bu 3 milyar Euro'luk anlaşmayı imzaladığımız zaman, daha sonra tekrar ihtiyaç olursa bunu ikiye katlayacağımızı ve 6 milyar Euro daha sağlamaya çalışacağız demiştik” hatırlatmasında da bulunan Büyükelçi, “ Şu anda da Türk hükümetiyle bu fonu nasıl, hangi alanlarda kullanabiliriz konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Bu anlamda mültecilerin eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra yeni becerilerin geliştirilmesi de olacak. Yeni 3 milyar Euro'luk dilimin bir kısmı için Mili Eğitim Bakanlığı ile anlaşmayı imzaladık bile. Diğer bakanlıklarla da görüşüyoruz. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler’le ve uluslararası finans kuruluşları ile projelere destek vermeleri konusunda görüşmelerimiz devam ediyor'' şeklinde konuştu.
Berger: ''İnsani ihtiyaç halen devam ediyor''
Mültecilere ayrılan fonların yeterliliği ile ilgili, insani ihtiyacın halen sürdüğüne dikkat çeken Büyükelçi Berger, ''Nereden fon bulabilirsek mutlaka kullanılacak bir yer olacaktır. Bu fonlar sadece Avrupa Birliği tarafından değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından, Birleşmiş Milletler’den ve uluslararası örgütlerden de geliyor. Biz de katkı sağlıyoruz. Katkımız sadece mültecilere değil onlara kucak açan topluma da. Hatırlarsanız 2011 yılında Gaziantep'e bir anda çok büyük bir mülteci akını olduğu zaman bu insanlar yanlarında çocuklarıyla gelmişti. O zaman bu çocuklar için okul ihtiyacı meydana gelmişti. O noktada belediyeler ve diğer kurumlarla bir araya gelip okullar inşa etmeye başladık. Şu anda da Türkiye'nin farklı yerlerinde o çocuklar için 200 kadar okulun inşaatı devam ediyor. Bir taraftan da sağlık merkezleri ve klinikler yapılıyor. Yakında Hatay’a ve Kilis’e de hastane inşa edeceğiz'' diye konuştu.
Arkeolojik ve endüstriyel alanlarda işbirliği arayışı
Gaziantep'te bugün iki önemli ziyarette bulunduğunu, bunlardan ilkinin Avrupa Birliği- Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, ikincisinin de Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezi olduğunu belirtti. “Bunlardan ilki yeni bir proje. Bu enstitüde neler yapılabilir, AB ve Türkiye kültürel konularda nasıl iş birliği yapabilir, arkeologları Gaziantep’e getirmeyi ve bu merkezi kullanmalarını nasıl sağlarız, bunları konuştuk. Bu proje umuyorum çok yakın zamanda hayata geçecek. Bugün sadece başlangıçtı” diyen Berger, Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezi'yle ilgili de, ‘’Burada bambaşka bir alanda AB ve Türkiye'nin iş birliği yaptığı yelpazenin tamamını görme şansımız oldu. Burada amaçlanan, şirketlerin ve girişimcilerin başlangıçta desteği olmak. Ürünlerini piyasaya sürmeleri için gerekli desteği sağlamak. Zaten birçok sayıda farklı proje gördük bile. Bilimsel ve yenilikçi projeler. Bence sadece yerel değil uluslararası piyasalarda başarılı olabilir” ifadelerini kullandı
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