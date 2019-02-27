Milli Eğitim Bakanlığı'yla Mülteciler İçin AB Fonu İmzalandı

''Gaziantep, Avrupa Birliği tarafından desteklenen projelerin en yoğun olduğu şehirlerden biri. Burada işler nasıl yürüyor, nasıl devam ediyor. Kullanıcılar memnun mu, projeleri nasıl kullanıyorlar, bunları görmek için gelmek iyi oluyor. Tabi bu sırada kentin yöneticileri ile bir araya gelip yeni projeler üzerine düşünme şansımız oluyor. Ziyaretlerimizin bir diğer önemli nedeni ise, burada çok yoğun bir şekilde mülteci nüfusumuz var. Bu mültecilere sağlanan hizmetlerin, okulların, kliniklerin, halk merkezlerinin bir kısmı AB tarafından destekleniyor. Bunlar da aynı şekilde kullanıcılar tarafından nasıl karşılanıyor, nasıl algılanıyor ve fayda sağlıyor mu onlara bakmaya çalışıyoruz. Bunların yanında Gaziantep'te birçok insani yardım kuruluşu da bulunuyor. Onlar bizim farklı bazı projelerdeki ortaklarımız. Onlara nasıl yardımcı olacağımızı konuşuyoruz. Çünkü desteklerimizi burada sadece mülteci topluluğuna değil, onları karşılayan ev sahibi topluluklara da sunmaya çalışıyoruz.''

​Berger: ''3 milyar Euro'luk dilimin bir kısmı için Mili Eğitim Bakanlığı ile anlaşmayı imzaladık''

“2016 yılında biz bu 3 milyar Euro'luk anlaşmayı imzaladığımız zaman, daha sonra tekrar ihtiyaç olursa bunu ikiye katlayacağımızı ve 6 milyar Euro daha sağlamaya çalışacağız demiştik” hatırlatmasında da bulunan Büyükelçi, “ Şu anda da Türk hükümetiyle bu fonu nasıl, hangi alanlarda kullanabiliriz konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Bu anlamda mültecilerin eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra yeni becerilerin geliştirilmesi de olacak. Yeni 3 milyar Euro'luk dilimin bir kısmı için Mili Eğitim Bakanlığı ile anlaşmayı imzaladık bile. Diğer bakanlıklarla da görüşüyoruz. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler’le ve uluslararası finans kuruluşları ile projelere destek vermeleri konusunda görüşmelerimiz devam ediyor'' şeklinde konuştu.

​Berger: ''İnsani ihtiyaç halen devam ediyor''

Mültecilere ayrılan fonların yeterliliği ile ilgili, insani ihtiyacın halen sürdüğüne dikkat çeken Büyükelçi Berger, ''Nereden fon bulabilirsek mutlaka kullanılacak bir yer olacaktır. Bu fonlar sadece Avrupa Birliği tarafından değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından, Birleşmiş Milletler’den ve uluslararası örgütlerden de geliyor. Biz de katkı sağlıyoruz. Katkımız sadece mültecilere değil onlara kucak açan topluma da. Hatırlarsanız 2011 yılında Gaziantep'e bir anda çok büyük bir mülteci akını olduğu zaman bu insanlar yanlarında çocuklarıyla gelmişti. O zaman bu çocuklar için okul ihtiyacı meydana gelmişti. O noktada belediyeler ve diğer kurumlarla bir araya gelip okullar inşa etmeye başladık. Şu anda da Türkiye'nin farklı yerlerinde o çocuklar için 200 kadar okulun inşaatı devam ediyor. Bir taraftan da sağlık merkezleri ve klinikler yapılıyor. Yakında Hatay’a ve Kilis’e de hastane inşa edeceğiz'' diye konuştu.