Milli Eğitim Komisyonu’nda davet edilmeyen sanatçı tartışması

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda davet edilmeyen sanatçı tartışması yaşandı.

Komisyon görüşmeleri sırasında tartışma çıktı. AK Partili milletvekilleri ile muhalefet parti milletvekilleri arasında davet edilemeyen sanatçı tartışması çıktı. Muhalefet milletvekilleri (CHP ve İYİ Parti) Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın İstanbul Büyükşehir belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na destek veren sanatçıların Nevşehir’de düzenlenen etkinliklerde yer almayacaklarını açıklamasına tepki gösterdiler. AK Parti milletvekilleri ise bunun kendi özgürlüğü olduğunu savundular. Tartışmanın uzaması üzerine Başkan Emrullah İşler oturuma beş dakika ara verdi.

