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Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 15:10 | Son Güncelleme

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu toplandı.Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Kapadokya Alanı hakkında kanun teklifini görüşmek üzere Komisyon Başkan’ı Emrullah İşler başkanlığında toplandı.Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkan’ı Emrullah İşler teklifin yetkin karmaşasının ortadan kaldırılacağını söyleyerek, bölgede halkı ve yatırımcı açısından zorluklar oluşturan bürokratik süreçler ve kaçmak yapılaşmanın önleneceğimi ifade etti.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu toplandı.
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Kapadokya Alanı hakkında kanun teklifini görüşmek üzere Komisyon Başkan’ı Emrullah İşler başkanlığında toplandı.
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkan’ı Emrullah İşler teklifin yetkin karmaşasının ortadan kaldırılacağını söyleyerek, bölgede halkı ve yatırımcı açısından zorluklar oluşturan bürokratik süreçler ve kaçmak yapılaşmanın önleneceğimi ifade etti. İşler, ’’Kanun teklifin ile alanın ihtiyaçlarına kısa sürede etkin çözümler bulunabilecek, gerektiğinde yerel yönetimler ve diğer kurumlarla koordine sağlayarak Kapadokya alanında yürütülecek iş ve işlemler tek bir kurum tarafından yönetilecektir’’ ifadelerini kullandı.
TBMM katip üyesi ve AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Kapadokya’nın insanlığın ortak mirası olduğunu belirterek, ’’Doğa ve kültürün buluştuğu büyülü yerleşim masallar diyarı Kapadokya. Eşsiz güzellikleri, derin kültürel zenginlikleri, eşsiz doğal güzellikleri, medeniyetlerin üst üste çakıştığı, insanlığın gelişimine tanıklık eden en önemli milli hazinemiz. Kapadokya’da çok sayıda medeniyetler,sayısız devletler, farklı inançlara ve kültürlere ev sahipliği yapmıştır’’ şeklinde konuştu.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan Yaptığı konuşmada, ’’Planlı şekilde birden fazla otoritenin yetkilisi olan tek bir kurula yetkiler vereceğiz. Bölgenin tarihinin, kültürünün turizme daha kolay hizmet vermesini amaçlamaktayız’’ diye konuştu.

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