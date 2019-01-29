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Milli eğitim müdürlerine "takım ruhu" testi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 21:07 | Son Güncelleme

Antalya'da düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu ve Değişimi Yönetmek Çalıştayı'na katılan milli eğitim müdürleri, grup içi etkileşimi artırmak ve takım ruhunu oluşturmak amacıyla çeşitli sportif oyunlarda hünerlerini sergiledi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Arkadaşlarımız sadece spor anlamında değil, strateji oyunlarını bireysel ve grup olarak nasıl çözümleyecekler ve en hızlı çözümü, en uygun şekilde nasıl geliştirecekler bunun çabası içindeler"

Antalya'da gerçekleştirilen 2023 Eğitim Vizyonu ve Değişimi Yönetmek Çalıştayı'na katılan milli eğitim müdürleri, takım çalışması atölyesi kapsamında çeşitli sportif oyunlarda mücadele etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da milli eğitim müdürleri ile vizyon 2023 belgesinin detaylandırılması ve ortak bir dil oluşturulması konusunda çalışma yaptıklarını ve bunun üç gün süreceğini söyledi.

Bu dili sadece bilgisel ya da düşünceler üzerinden değil, çocuklarla ilgili bütünsellik anlayışının milli eğitim müdürlerine yansıtılması açısından ele aldıklarını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Milli eğitim müdürlerimizin sadece bilgi alması değil, eylem, duygu, düşünce olarak birlikte hareket edebilmesi, takım olabilmesi, ekip olarak belli bir proje yürütebilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Burada birkaç tane takımımız var, her bir takımımızın görevleri var. Bu görevleri en kısa sürede ve en başarılı şekilde nasıl yapacakları hedef olarak gösteriliyor. Birlikte çalışmanın, ortak bir dil kullanmanın heyecanını yaşamalarını arzu ediyoruz. Aslında burada birtakım strateji oyunları var, sadece spor anlamında değil, strateji oyunlarını bireysel ve grup olarak nasıl çözümleyecekler ve en hızlı çözümü, en uygun şekilde nasıl geliştirecekler bunun çabası içindeler."

Oyunlardaki sonuçlara göre bir sıralama yapılacağını ifade eden Selçuk, bu etkinlikteki amaçlarının milli eğitim müdürlerinin birbirleriyle kaynaşmaları, ekip olma konusundaki yeteneklerini geliştirmeleri ve birlikte iş yapmanın gururunu taşımaları olduğunu kaydetti.

Çalışmanın 2023 vizyon projesinin bir parçası olduğunu belirten Selçuk, bütünselliği sadece müfredat ya da çocukların eğitimi üzerinden ele almadıklarını, eğitim ile ilgili kim varsa herkesin bu bakış açısıyla bir arada olmasını önemsediklerini bildirdi.

Milli eğitim müdürlerinin oyunlarına da katılan Selçuk, "Bel çevrenizi ölçeceğiz, bir sonraki geldiğinizde kontrol edeceğim, ne kadar zayıflamışsınız bakacağız." dedi.

Selçuk'un hareketli olduklarını belirttiği milli eğitim müdürleri de takım çalışması atölyesinde gerçekleştirilen sportif etkinliklerde hünerlerini sergiledi.

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