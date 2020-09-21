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Milli eğitim müdürlerinin fotoğrafı tepki çekmişti! Harekete geçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 16:02 | Son Güncelleme

Kayseri'de yüz yüze eğitim öncesi kafede bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı'ya, maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira para cezası uygulandı.

Milli eğitim müdürlerinin fotoğrafı tepki çekmişti! Harekete geçildi

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, bugün başlayan yüz yüze eğitim öncesi dün akşam Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ile kafede bir araya geldi. İl Milli Eğim Müdürü Celalettin Ekinci, kafede 3 müdür ile birlikte selfie çekip, "Kocasinan, Melikgazi ve Talas İlçe Müdürlerimizle Kayseri'mizi ve yarınımızı konuştuk, çay eşliğinde" notuyla Twitter hesabından paylaştı. Fotoğrafta Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse'nin maske taktığı görülürken, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı'nın maske kuralına uymadığı görüldü.

VALİ TALİMAT VERDİ

Fotoğrafı sosyal medyada gören Vali Şehmus Günaydın, maske takmayan 3 müdür hakkında cezai işlem yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine Ekinci, Kaya ve Elmalı'ya, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900'er lira idari para cezası uygulandı.


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