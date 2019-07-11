Milli Eğitim Müdürlüğünden Beykoz Anadolu Lisesine ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Beykoz Anadolu Lisesinin tahliye edilmesi ile ilgili olarak 2007 yılında başlayan hukuki sürecin takip edildiğini, konu ile ilgili gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Beykoz Anadolu Lisesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Beykoz ilçesinde bulunan Beykoz Anadolu Lisesinin tahliye edilmesi ile ilgili olarak 2007 yılında başlayan hukuki süreç takip edilmekte olup, konu ile ilgili gerekli inceleme/soruşturma işlemi de başlatılmıştır. Diğer yandan, okulumuzdaki yaz dönemi eğitim öğretim çalışmaları kesintisiz devam etmektedir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur." denildi.

