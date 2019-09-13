Milli Eğitim Müdürlüğünden öğretmenlere uyarı: “Ders kitapları dışında yardımcı kaynak aldırmayın”

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığınca içeriği onaylanmış ve ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarının dışında yardımcı materyal/kaynak kullanımı konusunda öğretmenleri uyardı.

Son zamanlarda velilerden gelen şikayetler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Samsun genelindeki bütün okullara gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“Bakanlığımızca içeriği onaylanmış ve ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarının dışında yardımcı materyal/ kaynak kullanımı konusunda velilerimizi ve öğrencilerimizi zorunlu kılacak uygulamalardan kaçınılması konusunda yönetici ve öğretmenlerimize konuyla alakalı resmi yazı gönderilmiştir. Ayrıca öğrencilerimizin 2023 Eğitim Vizyon Belgesi kapsamında kitap, haber, görsel, video, ses, dergi, doküman, yarışma, uygulama vb. modül ve içeriklerin bulunduğu, öğretim programlarına ve sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve içerikleri doğru bir şekilde geliştirmeye ve zenginleştirme devam eden ’Eğitim Bilim Ağı’nda yararlanmaları hususunda bilgilendirme yapılmıştır.”

