Milli Eğitimin ücretsiz kursundan gururlandıran başarı

Kursları açmakla özel öğretim kursları veya temel liselerle yarışmayı değil, ekonomik durumu olmayan ailelere destek sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Güneş, "Kursumuzun ilk yılında fazla tanıtım yapılamamıştı. 2017-2018 eğitim öğretim yılında tanıtımımızı daha iyi yaptık. Bundan dolayı öğrencilerimiz başka yerle gitmek yerine halk eğitim kanalıyla açtığımız kursları tercih etti." dedi.

Velilerin, başta ücretsiz olduğu için kursun kalitesiz olacağını düşündüğünü fakat elde edilen başarıyla bu düşüncenin yanlışlığının ortaya çıktığını aktaran Güneş, kursun her geçen yıl daha iyi hale geldiğini anlattı.

- Bu yıl kursa katılanların sayısı 600'e yükseldi

Geçen eğitim öğretim yılında kurslara 400 civarında öğrencinin katıldığını dile getiren Güneş, şöyle devam etti:

"Bu yılki YKS'ye katılanların 300'den fazlası bir bölüme yerleşme başarısı gösterdi. Merdiven altı eğitimi engellemek için açtığımız kursta büyük başarı yakaladık. Tıp, hukuk, mühendislik fakültelerine giden öğrencilerimiz var. Başarımızı duyan aileler bizi arayıp teşekkür ediyor. Bu sene ise 600 civarında öğrencimiz kayıt yaptırdı. Buradaki programlarımız ciddi şekilde yönetilen programlar. Kurslarda görevlendirilen öğretmenlerimiz, branşlarında iddialı olan arkadaşlarımızdır."

Güneş, kurslarda görevli öğretmenlerin, öğrencilere sadece ders vermediklerine, aynı zamanda rehberlik yaptıklarına dikkati çekerek, sosyal ve psikolojik açıdan öğrencileri rahatlattıklarını kaydetti.

Kursa katılan öğrencilerden Banu Doğan ise kurs için Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederek, "Babam beni buraya gönderme taraftarı değildi. Özel bir lisenin destekleme kursuna gönderecekti ama fiyatları çok pahalıydı. Ben de buraya geldim. Buradan çok memnunum. Matematik anlamıyordum ama sağ olsun, hocamız çok iyi anlatıyor. Buradaki hocalarımız gerçekten çok iyiler." ifadesini kullandı.

