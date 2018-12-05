Milli elektroşok silahı Wattozz duyuruldu!

Yerli ve milli kaynaklar ile geliştirilen milli enerji silahı ‘Wattoz’ dünyaya sunuldu. Yerli üretim ‘Wattoz’ şimdiden 60 ülkeden 70 bin adet sipariş aldı. Silahın seri üretimine ise gelecek ay başlanacak.

Yerli ve milli enerji silahı ‘Wattoz’ 60 ülkeden sipariş aldı

WattozzSida (Silahlı insansız deniz aracı) projesiyle dikkatleri üzerine çeken Albayraklar Şirketler Grubu, şimdi de üretimini bitirdiği uzaktan etkili kablosuz milli enerji silahı Wattozz'un dünyaya sundu.

Tamamen yerli kaynaklarla üretilen uzaktan etkili elektroşok silahı Wattoz, distribütörlükler verilmek suretiyle dağıtılacak.

Albayraklar Şirketler Grubu’nun 4 yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıkardığı yerli enerji silahı, 8 metrelik menziliyle insan sağlığına zarar vermeyen ölçülerde elektroşok vererek kişiyi etkisiz hale getiriyor. Emniyet güçlerinde kullanılacak silahın tek rakibi ABD’de üretiliyor. ABD’deki örneğine daha gelişmiş olarak üretilen 'Wattoz‘ üstün teknolojiyi üzerinde barındırıyor.

'ÇOK GURURLUYUZ' Şirketin genel merkezinde düzenlenen tanıtımda konuyla ilgili bilgi veren Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, "Silahımızda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok gururluyuz" açıklamasında bulundu.

'25 YILLIK KABLO TEKNOLOJİSİNİ ORTADAN KALDIRDIK' Albayraklar Şirketler Grubu CEO’su Sertan Ayçiçek, ABD firmasının dünyadaki tekeline bugün itibariyle son verdiklerini söyleyerek, "Çok mutluyuz. 25 yıllık kablo teknolojisini ortadan kaldırdık. Silaha üstün özellikli ileri teknolojiler ekledik" dedi.

Söz konusu silahın Türk kolluk kuvvetlerinin envanterine de gireceğini belirten Ayçiçek aynı zamanda silahın ihraç edileceğini de belirtti.

Ayçiçek, an itibariyle 60 ülkeden talep aldıklarını da açıkladı. Ocak ayında seri üretime başlayacaklarının bilgisini veren Ayçiçek, "Tüm üretim kanallarımızı seri üretim için İstanbul’a taşıyacağız. Silahın ilk teslimatına Haziran ayını bulacak. Halihazırda 70 bin adet sipariş alındı" diye konuştu.