HABER

Milli elektroşok silahı Wattozz duyuruldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 15:56 | Son Güncelleme

Son yıllarda savunma sanayiinde üzerinde önemle durulan yerli ve milli üretim ürünlere bir yenisi daha eklendi. Albayraklar Şirketler Grubu’nun 4 yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıkardığı yerli enerji silahı, 8 metrelik menziliyle insan sağlığına zarar vermeyen ölçülerde elektroşok vererek kişiyi etkisiz hale getiriyor.

Yerli ve milli kaynaklar ile geliştirilen milli enerji silahı ‘Wattoz’ dünyaya sunuldu. Yerli üretim ‘Wattoz’ şimdiden 60 ülkeden 70 bin adet sipariş aldı. Silahın seri üretimine ise gelecek ay başlanacak.

Yerli ve milli enerji silahı ‘Wattoz’ 60 ülkeden sipariş aldı

WattozzSida (Silahlı insansız deniz aracı) projesiyle dikkatleri üzerine çeken Albayraklar Şirketler Grubu, şimdi de üretimini bitirdiği uzaktan etkili kablosuz milli enerji silahı Wattozz'un dünyaya sundu.
Tamamen yerli kaynaklarla üretilen uzaktan etkili elektroşok silahı Wattoz, distribütörlükler verilmek suretiyle dağıtılacak.
Albayraklar Şirketler Grubu’nun 4 yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıkardığı yerli enerji silahı, 8 metrelik menziliyle insan sağlığına zarar vermeyen ölçülerde elektroşok vererek kişiyi etkisiz hale getiriyor. Emniyet güçlerinde kullanılacak silahın tek rakibi ABD’de üretiliyor. ABD’deki örneğine daha gelişmiş olarak üretilen 'Wattoz‘ üstün teknolojiyi üzerinde barındırıyor.

'ÇOK GURURLUYUZ'

'ÇOK GURURLUYUZ'
Şirketin genel merkezinde düzenlenen tanıtımda konuyla ilgili bilgi veren Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, "Silahımızda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok gururluyuz" açıklamasında bulundu.

'25 YILLIK KABLO TEKNOLOJİSİNİ ORTADAN KALDIRDIK'

'25 YILLIK KABLO TEKNOLOJİSİNİ ORTADAN KALDIRDIK'
Albayraklar Şirketler Grubu CEO’su Sertan Ayçiçek, ABD firmasının dünyadaki tekeline bugün itibariyle son verdiklerini söyleyerek, "Çok mutluyuz. 25 yıllık kablo teknolojisini ortadan kaldırdık. Silaha üstün özellikli ileri teknolojiler ekledik" dedi.
Söz konusu silahın Türk kolluk kuvvetlerinin envanterine de gireceğini belirten Ayçiçek aynı zamanda silahın ihraç edileceğini de belirtti.
Ayçiçek, an itibariyle 60 ülkeden talep aldıklarını da açıkladı. Ocak ayında seri üretime başlayacaklarının bilgisini veren Ayçiçek, "Tüm üretim kanallarımızı seri üretim için İstanbul’a taşıyacağız. Silahın ilk teslimatına Haziran ayını bulacak. Halihazırda 70 bin adet sipariş alındı" diye konuştu.
Ayçiçek, silahın fiyatıyla da ilgili bilgi veren Ayçiçek, Wattoz’un ABD’de üretilen örneğine göre daha ucuza alıcı bulacağını kaydetti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
wattozz milli silah elektroşok silahı

En Çok Okunan Haberler

'Kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' paylaşımlarına soruşturma!

'Kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' paylaşımlarına soruşturma!

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Kasım ayına damga vuran magazin olayları

Kasım ayına damga vuran magazin olayları

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski HSYK üyesi Şaban Işık'a FETÖ'den 10 yıl hapis

Eski HSYK üyesi Şaban Işık'a FETÖ'den 10 yıl hapis

Suriyelilere sahte pasaport ve kimlik düzenleyen matbaaya baskın

Suriyelilere baskın! Hepsi ele geçirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan tartışma yaratan mülakat soruları

Bakanlığın mülakat soruları tartışma yarattı!

Dünyaca ünlü aktör Sean Penn, korkunç cinayet için İstanbul'da

Dünyaca ünlü aktör, korkunç cinayet için İstanbul'da

'Tümerler' olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı yakalandı!

Çok sayıda suçtan aranıyordu... 'Tümerler'in lideri yakalandı!

Dev dalgalar istinat duvarını yıktı

Dev dalgalar istinat duvarını yıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.