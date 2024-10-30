Milli Emlak nedir? Milli Emlak neye bakar, ne iş yapar?

Milli Emlak, Türkiye Cumhuriyeti devletine ait taşınmaz mülklerin yönetimini üstlenen kamu kuruluşudur. Hazineye ait arazilerin ve binaların ekonomik, sosyal ve kamu yararına en verimli şekilde değerlendirilmesi Milli Emlak’ın temel amacıdır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren bu birim, özellikle kamuya ait mülklerin korunması, tahsisi, satışı ve kiralanması süreçlerinden sorumludur.

Milli Emlak nedir?

Milli Emlak, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait hazine taşınmazlarının yönetiminden sorumlu bir kurumdur. Devlet mülkiyetindeki arazi, bina ve diğer taşınmazların kiralanması, satışı, kamu hizmetlerine tahsisi gibi işlemleri yürütür. Aynı zamanda kaçak yapıların tespiti ve hazine mallarının korunması da görevleri arasındadır. Milli Emlak, taşınmazların ekonomiye kazandırılması ve kamu yararına en verimli şekilde kullanılması için çalışır.

Milli Emlak neye bakar?

Milli Emlak, hazine mülklerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaya odaklanır. Bu kapsamda:

Hazine arazilerinin kiralanması, satışı veya tahsisi işlemlerini yürütür.

Tarım arazilerini çiftçilere kiraya verir ve kamu kuruluşlarına gerekli taşınmazları tahsis eder.

İmar planları kapsamında arsaları değerlendirir veya satışını yapar.

Kaçak yapılaşmaların tespit edilmesi ve kamu mallarının korunmasında denetim faaliyetleri yürütür.

Kamu kurumlarına taşınmaz tahsisleri ile devletin ihtiyaçlarını karşılamak için altyapı sağlar.

Milli Emlak ayrıca hazineye ait mülklerden elde edilen gelirlerin artırılması ve bu gelirlerin bütçeye kazandırılması için çalışır. Hazine arazilerinin ekonomiye kazandırılması ve kamu yararına uygun projelerde kullanılması öncelikli hedefleri arasındadır.

Milli Emlak ne işe yapar?

Milli Emlak Genel Müdürlüğü hazine mülklerinin yanı sıra kullanım dışı kalan veya ihtiyaç fazlası olan devlet taşınmazlarını ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalar yapar. Hazineye ait tarım arazileri, ormanlık alanlar, eğitim, sağlık veya turizm yatırımları için kullanılan taşınmazlar, Milli Emlak’ın sorumluluk alanına girer. Aynı zamanda kamu hizmetleri için tahsis edilen binalar, okullar, hastaneler gibi yerlerin mülkiyetini düzenlemek de bu kurumun görevleri arasındadır.