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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü deprem sonrası enkazla ilgili çağrıda bulundu! "Göçük altındalar ve haber alamıyoruz"

07.02.2023 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü korkutan deprem haberleriyle güne uyandı. Sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem, 10 ili etkiledi. Sosyal medya kullanıcıları yardım seferberlerinde bulunurlarken, ünlüler camiası da seslerini duyurmak için paylaşımlarda bulunuyor. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'de deprem sonrası enkazla ilgili çağrıda bulundu. Söyüncü, "Göçük altındalar ve haber alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü deprem sonrası enkazla ilgili çağrıda bulundu! "Göçük altındalar ve haber alamıyoruz"

Futbol dünyasından Volkan Demirel, Gökhan Zan gibi isimlerin deprem yardım çağrıları gündem olmuştu. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'de enkaz altında kalan bazı isimlere ulaşamadığına dair Twitter hesabında paylaşımda bulundu. İşte Çağlar Söyüncü'nün o paylaşımın detayları.

"GÖÇÜK ALTINDALAR VE HABER ALAMIYORUZ"

Futbolcu Çağlar Söyüncü, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası enkazla ilgili bir çağrıda bulundu.

Twitter hesabında paylaşımda bulunan Söyüncü şu sözlere yer verdi;

"Ekinciler mahallesi elit apartmanı Antakya /Hatay. Emine Mimaroğlu &Şükrü Mimaroğlu o binada göçük altındalar ve haber alamıyoruz. O bölgede tanıdığı olan yada o bölgeden haberdar olan herhangi biri bilgi verebilir mi?"

çağlar söyüncü

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?

Çağlar Söyüncü 23 Mayıs 1996 yılında İzmir'de doğmuştur. Stoper pozisyonunda görev yapan Türk milli futbolcu, Premier League takımlarından Leicester City'de forma giymektedir.

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