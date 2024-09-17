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  4. Milli futbolcu Doğan Alemdar ile ayrıldığı söylenmişti! Danla Bilic özel hayatı sorulunca ne diyeceğini bilemedi...

Milli futbolcu Doğan Alemdar ile ayrıldığı söylenmişti! Danla Bilic özel hayatı sorulunca ne diyeceğini bilemedi...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.09.2024 11:25
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YouTube'da çektiği videolar ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü fenomen Danla Bilic son dönemde özel hayatıyla gündemde. Milli futbolcu Doğan Alemdar ile aşk yaşayan Bilic son olarak ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Ünlü fenomene bu iddialar sorulunca ne diyeceğini bilemedi...

Milli futbolcu Doğan Alemdar ile ayrıldığı söylenmişti! Danla Bilic özel hayatı sorulunca ne diyeceğini bilemedi...

MYNET-Son dönemde milli kaleci Doğan Alemdar ile yaşadığı aşkla gündemde olan fenomen Danla Bilic geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da görüntülenmiş ünlü çiftin aşk tatili çok konuşulmuştu.

Danla Bilic'in kendisinden 9 yaş küçük Doğan Alemdar ile aşkı bu tatil görüntüleri ile belgelenmişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürmedi.

danla sevgilisi

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada birbirini takipten çıkan ikiliden Danla Bilic'e ayrılık iddiaları soruldu.

Edis konserinde görüntülenen ünlü isme 'ilişkinizi sormak istiyoruz' denilince Bilic 'hiç sorma' diyerek yanıt verdi.

DANLA 33

NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ

Ünlü fenomen sözlerini “Boşver şimdi konsere geldik. Ben zaten hiç konuşmadım. Birlikteykende konuşmadım ayrılınca da konuşmadım ki sen söylüyorsun ayrılmışız. Oturup burada rakı sofrası kurmayacağım. Yani boşver” diyerek tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic Doğan Alemdar
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