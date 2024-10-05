Milli futbolcu ile aşk yaşamıştı... Danla Bilic yeni yaşını böyle kutladı! Devasa pastası çok beğenildi

MYNET- YouTube'da çektiği videolar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adını geniş kitlelere duyuran Danla Bilic son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi.

Milli kaleci Doğan Alemdar ile aşk yaşadığı ortaya çıkan ünlü ismin mutluluğu kısa sürmüş aşkın belgelenmesinin ardından ayrılık haberi gelmişti.

Danla Bilic şimdi de yeni yaşını kutladığı doğum günü partisi ile adından söz ettirdi. Yakın arkadaşı Ala Tokel'in organize ettiği gece sosyal medyada gündem oldu.

ÇOK BEĞENİLDİ

30'uncu yaşını kutlayan Danla Bilic için yaptırılan devasa pasta ise çok beğenildi. Işıl ışıl atlı karıncalarla detaylandırılan pastaya sosyal medyada yorum yağdı.

Ünlü ismin pastasına 'daha iyisi gelene kadar en iyisi bu', 'harika bir pasta', 'gördüğümüz ne güzel pasta' gibi yorumlar yapıldı.