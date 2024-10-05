MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Milli futbolcu ile aşk yaşamıştı... Danla Bilic yeni yaşını böyle kutladı! Devasa pastası çok beğenildi

Milli futbolcu ile aşk yaşamıştı... Danla Bilic yeni yaşını böyle kutladı! Devasa pastası çok beğenildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.10.2024 12:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da çektiği videolar ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Danla Bilic son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi. Bir süre önce Milli futbolcu Doğan Alemdar ile aşk yaşayan ünlü ismin ayrılık haberi de uzun süre konuşulmuştu. Bilic şimdi de yeni yaşını kutladığı doğum günü partisi ile sosyal medyada gündem oldu. Danla Bilic'in devasa pastası çok beğenildi.

Milli futbolcu ile aşk yaşamıştı... Danla Bilic yeni yaşını böyle kutladı! Devasa pastası çok beğenildi

MYNET- YouTube'da çektiği videolar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adını geniş kitlelere duyuran Danla Bilic son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi.

Milli kaleci Doğan Alemdar ile aşk yaşadığı ortaya çıkan ünlü ismin mutluluğu kısa sürmüş aşkın belgelenmesinin ardından ayrılık haberi gelmişti.

Danla Bilic şimdi de yeni yaşını kutladığı doğum günü partisi ile adından söz ettirdi. Yakın arkadaşı Ala Tokel'in organize ettiği gece sosyal medyada gündem oldu.

danla 1

ÇOK BEĞENİLDİ

30'uncu yaşını kutlayan Danla Bilic için yaptırılan devasa pasta ise çok beğenildi. Işıl ışıl atlı karıncalarla detaylandırılan pastaya sosyal medyada yorum yağdı.

DANLA 2

Ünlü ismin pastasına 'daha iyisi gelene kadar en iyisi bu', 'harika bir pasta', 'gördüğümüz ne güzel pasta' gibi yorumlar yapıldı.

DANLA 4

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic Ala Tokel
En Çok Okunan Haberler
Cani katil Semih Çelik nasıl biriydi? Baba Adem Çelik ilk kez konuştu!

Cani katil Semih Çelik nasıl biriydi? Baba Adem Çelik ilk kez konuştu!

İnfial yaratan görüntüler sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama!

İnfial yaratan görüntüler sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama!

Fatih'teki cani ona da dehşeti yaşatmış... Yeni detaylar ortaya çıktı

Fatih'teki cani ona da dehşeti yaşatmış... Yeni detaylar ortaya çıktı

Buralardan et yiyenler eşek eti yemiş olabilir!

Buralardan et yiyenler eşek eti yemiş olabilir!

Türkiye ayağa kalkarken, Bakan Yerlikaya'dan 'Teknofest' paylaşımı

Türkiye ayağa kalkarken, Bakan Yerlikaya'dan 'Teknofest' paylaşımı

Fatih'teki vahşet kan dondurmuştu: Özgür Özel'e tepki yağıyor! "Güzel bir tatili hak ettin"

Fatih'teki vahşet kan dondurmuştu: Özgür Özel'e tepki yağıyor! "Güzel bir tatili hak ettin"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.