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Milli futbolcu Ünder'den TDV'ye kurban bağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 09:44 | Son Güncelleme

Milli futbolcu Cengiz Ünder, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışladı

Milli futbolcu Cengiz Ünder, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışladı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da oynayan Ünder, kurban bağışını TDV'ye verdi.

Milli futbolcunun babası Hasan Ünder, oğlunun kurban bağış makbuzunu Sındırgı İlçe Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Sedat Çakar'a teslim etti.

Cengiz Ünder, kurban vekaletinin TDV'ye bağışlandığına ilişkin gelen kısa mesajın ardından babası Hasan Ünder'i arayarak duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçe Müftüsü Çakar ise Ünder ve ailesinin de Vakfın hayır kervanına katıldığını belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız tarafından yürütülen 2019 yılı vekalet yoluyla kurban çalışmaları kapsamında bu yıl yurt içinde 278 kesim noktasında, yurt dışında ise 149 ülkede milletimizin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bağışı Milli futbolcu Cengiz Ünder (TDV)

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