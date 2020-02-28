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Milli futbolculardan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

FUTBOL HABERLERİ  | 28.02.2020 11:19 | Son Güncelleme

Milli futbolcular Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize yönelik rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan 33 askerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı. İşte o mesajlar...

Milli futbolculardan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Suriye'nin İdlib bölgesinde dün akşam rejim unsurları tarafından Türk askerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan ve yaralanan Mehmetçiklerimiz için milli futbolcular mesaj yayımladı.

Türk milletini yasa boğan hain saldırıyla ilgili milli futbolcuların sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlar şu şekilde:

OZAN TUFAN (Fenerbahçe)

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Allah, Mehmetçiğimizin yanında olsun. Milletimizin başı sağ olsun."

MERİH DEMİRAL (Juventus)

"İdlib'de şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Mehmetçiğimizin yanındayız!"

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ (Leicester City)

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun."

UĞURCAN ÇAKIR (Trabzonspor)

"İdlib'deki hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

UMUT NAYİR (BEŞİKTAŞ)

"Şehit sayısı biz söylerken bir nefeste dilden çıkıyor da o acıyı yaşayan ailelerden bir ömür boyu izi silinmiyor.Gerçekten çok acı...Başımız sağolsun..."

YUSUF YAZICI (LİLLE)

"İdlib’deki hain saldırıda şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar. Ülkemizin başı sağolsun."

ENES ÜNAL (Villarreal)

"İdlib’de yapılan hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."

Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajlarıSpor camiasından şehitler için başsağlığı mesajları
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ozan tufan Yuzuf Yazıcı Merih Demiral Çağlar Söyüncü Uğurcan Çakır Umut Nayir enes ünal Yusuf Yazıcı

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