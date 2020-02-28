Milli futbolculardan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Suriye'nin İdlib bölgesinde dün akşam rejim unsurları tarafından Türk askerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan ve yaralanan Mehmetçiklerimiz için milli futbolcular mesaj yayımladı.
Türk milletini yasa boğan hain saldırıyla ilgili milli futbolcuların sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlar şu şekilde:
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Allah, Mehmetçiğimizin yanında olsun. Milletimizin başı sağ olsun."
"İdlib'de şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Mehmetçiğimizin yanındayız!"
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun."
"İdlib'deki hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
"Şehit sayısı biz söylerken bir nefeste dilden çıkıyor da o acıyı yaşayan ailelerden bir ömür boyu izi silinmiyor.Gerçekten çok acı...Başımız sağolsun..."
"İdlib’deki hain saldırıda şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar. Ülkemizin başı sağolsun."
"İdlib’de yapılan hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."
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