HABER

Milli Füze Bora hedefi 280 kilometreden vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 16:14 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin ilk milli uzun menzilli füzesi 'Bora', 280 kilometre uzaklıktaki hedefini noktasal hassasiyetle vurdu.

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE'nin ilk milli uzun menzilli füzesi 'Bora', 280 kilometre uzaklıktaki hedefini noktasal hassasiyetle vurdu. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, test atışı görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirilen ilk uzun menzilli karadan karaya özelliğinde taktik füzesi olan 'Bora'nın test atış görüntülerini paylaştı. Demir, 'Bora'nın 280 kilometre uzaklıktaki hedefini noktasal hassasiyetle vurduğunu açıkladı.

BORA'NIN ÖZELLİKLERİ

2009 yılından bu yana yapılan çalışmaların ürünü olan Bora, kendi sınıfındaki füzelerle rahatlıkla boy ölçüşebiliyor. ROKETSAN tarafından geliştirilen Kaan (Bora) füzesi, 610 mm çaplı. Sistem, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde 'at' ve 'uzaklaş' taktiğini başarıyla uyguluyor. Sistem, farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor. Ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü sağlıyor. Füze, zamanında, doğru ve etkili ateş yaratarak manevra birliklerine mükemmel ateş desteği imkanı veriyor. 'Bora' füzesi, yalıtımlı pod içerisine yerleştirilerek pod içi füze konfigürasyonu olarak depolanıyor, taşınıyor ve fırlatılabiliyor.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Birlikte alkol aldıkları arkadaşlarını bıçaklayan 2 genç kıza gözaltıBirlikte alkol aldıkları arkadaşlarını bıçaklayan 2 genç kıza gözaltı
Evlilik hazırlığı yapan çift, silahlı saldırıda öldü (3)Evlilik hazırlığı yapan çift, silahlı saldırıda öldü (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

1965'teki faciada toprak altında kalmıştı! Cesedi bulundu

1965'teki faciada toprak altında kalmıştı! Cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Yıla Yepyeni Bir Stil ile Girmeye Hazır Mısınız?

Yeni Yıla Yepyeni Bir Stil ile Girmeye Hazır Mısınız?

Head&Shoulders ile Yeni Yılı Cesur Karşılayın!

Head&Shoulders ile Yeni Yılı Cesur Karşılayın!

Erken Rezervasyon ile Ekonomik Tatil Yapmanın 5 Pratik Yolu

Erken Rezervasyon ile Ekonomik Tatil Yapmanın 5 Pratik Yolu

Öğretmenden 13 yaşındaki öğrencisine taciz!

Öğretmenden şok sözler! 'Konuyu kapatalım, adın çıkmasın'

İbrahim Tatlıses'in medyumu olarak tanınıyordu! İsmet Halit Kayaokay ve sevgilisi bir kez daha...

İbrahim Tatlıses'in medyumu olarak tanınıyordu! Yasak aşk...

Manisa bu olayla sarsıldı! Kuyumcudan 20 milyonluk dev vurgun

Bir kenti ayağa kaldıran olay... Duyan şoke oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.