HABER

Milli gelin Kars'ta 150 sporcuya tekvando öğretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 10:06 | Son Güncelleme

İZMİT'te tanıştığı kick boksçu Bülent Dündar ile 6 yıl önce evlendikten sonra Kars'a gelin olarak gelen milli sporcu Kadriye Dündar (38), buradaki gençleri tekvandoyla tanıştırdı. Kadriye Dündar, "Şu anda 150 sporcum var.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- İZMİT'te tanıştığı kick boksçu Bülent Dündar ile 6 yıl önce evlendikten sonra Kars'a gelin olarak gelen milli sporcu Kadriye Dündar (38), buradaki gençleri tekvandoyla tanıştırdı. Kadriye Dündar, "Şu anda 150 sporcum var. Türkiye şampiyonları çıkarıyoruz. Hedefimiz milli kadroda yer almak" dedi.

Evlendikten sonra Kars merkeze bağlı Dikme köyüne yerleşen Kadriye Dündar, 3 çocuk dünyaya getirmesine rağmen çok sevdiği tekvandodan kopmadı. Eşinin kick boks sporu ile uğraştığını ancak şu anda yaşadıkları köyde çiftçilik yaptığını belirten Kadriye Dündar, köyde eşine yardım ettikten sonra şehir merkezindeki spor salonunda öğrencilerini çalıştırdığını belirtti. Kadriye Dündar, "Bu spora 7 yaşında iken başladım. Yedisi Avrupa şampiyonluğu olmak üzere birçok başarıya imza attım. Eşimle evlenip Kars'a geldim. Kentte tekvando antrenörü olmadığı için gençlerin bu sporu yapamadığını görünce kolları sıvadım. 10 öğrenci ile bu spora başladık. Şimdi sayımız 150'yi buldu. Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırdığım sporcuların Türkiye çapında derece yapmasını istiyorum. İl, bölge ve çeşitli turnuvalarda şampiyonluklarımız var ama hedefimiz önce Türkiye şampiyonluğu sonra da milli takıma girmek. Çocuklarım da benim gibi bu sporu yapmaya başladı. Salondaki kızlarımızın sayısı erkeklere yaklaşıyor" diye konuştu.

Kent merkezine çok yakın olan Dikme köyünde yaşadıklarını sözlerine ekleyen Dündar, "Her sabah uyanıp evin işlerini yaptıktan sonra ahırda eşime yardım edip spor salonuna geliyorum. Burada yoğun bir tempo ile çalışıp, tekvandoyu en iyi yerlere getirmenin mücadelesini veriyoruz. Çalıştığımız yerin bir aile ortamı olduğunu gören çoğu aile çocuklarını getirip bize teslim ediyor. Çok başarılı öğrencilerimiz var. Bunların kısa sürede milli takıma gireceğini ümit ediyorum" dedi.

Kars Alparslan Anadolu Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Rabia Günçe, tekvando ile Kadriye hoca sayesinde tanıştığını belirterek, "Altı yıldır tekvando yapıyorum. Birçok derecem var. Arkadaşlarım buraya geliyordu ben de gelince Kadriye hocam sayesinde bu spora başladım. Sporun çok faydasını gördüm. En azından kendimizi ya da yanımızdaki arkadaşımızı savunabiliyoruz. Benim akranlarıma tavsiyem spor yapmaları. Bu tekvando ya da bir başka spor olabilir. Ama sporsuz kalmasınlar" diye konuştu.

Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayşe Su Yardım ise "Iğdır ve Kars'ta birinciliğim var. Bir yıl önce başladığım bu sporu çok seviyorum. Kadriye hocama ve aileme teşekkür ediyorum" dedi.

Antalya'da robotik yöntemle organ nakli yapıldı! 20 ülkede canlı yayınlandıAntalya'da robotik yöntemle organ nakli yapıldı! 20 ülkede canlı yayınlandı
Serada ürünlerini müzikle yetiştiriyorSerada ürünlerini müzikle yetiştiriyor
İstanbul'da esrarengiz olay! Orta refüjde ölü bulunduİstanbul'da esrarengiz olay! Orta refüjde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu! O sapık yakalandı

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu! O sapık yakalandı

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül duyurdu: İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz!

Adalet Bakanı Gül 'Hazırlıyoruz' diyerek duyurdu!

Gebze'de fuhuş operasyonu! Günübirlik kiralanan evde basıldılar

Gebze'de fuhuş operasyonu! Günübirlik kiralanan evde basıldılar

İstanbul'da esrarengiz olay! Orta refüjde ölü bulundu

İstanbul'da esrarengiz olay! Orta refüjde ölü bulundu

İçişleri duyurdu: Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri duyurdu: Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

Ermeni televizyon kanalındaki Iğdır skandalına tepkiler dinmiyor!

Ermeni televizyon kanalındaki skandala tepkiler dinmiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.